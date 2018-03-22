Konya merkezli 4 ilde muvazzaf askerlere operasyon: Gözaltılar var!

Konya merkezli 4 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen Hareketi ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf askeri gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.