Korkmaz’ın ailesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ABD’deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz’ın ailesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Korkmaz’ın ailesinin firari olduğu öğrenildi. Hüseyin Korkmaz’ın ABD’deki davada “Belgeleri saklaması için anneme verdim” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Korkmaz’ın anne, baba, eşi, iki kız kardeşi ve erkek kardeşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkmaz’ın aile fertlerine adreslerinde ulaşamadı. ABD’deki davada yaptığı Türkiye aleyhine yaptığı tanıklıkla gündeme gelen eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturmada, Korkmaz’ı FBI ile ABD’ye kaçırılmasını organize eden kişinin firari avukat E.G.A., olduğu belirtilmişti. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen E.G.A., hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. DHA

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