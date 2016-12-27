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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kurtulmuş'tan Suriye'de çekildiği iddia edilen video ile ilgili açıklama

27 Aralık 2016, Salı 16:28
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Başta belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclise inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin Türkiye'de etkin bir yönetim modeli kurulması için talep edilmiş olan bir değişiklik olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Desteği Parlamentodaki milletvekilleri verirse, bu anayasa değişikliği teklifi millete gider, millet de 'evet' derse buna mani olmaya kimsenin gücü yetmez. Milletten başka hiçbir güç bu memlekette yoktur. O devirler geride kaldı. Kapalı kapılar ardında 'cumhurbaşkanı şu olur, anayasa mahkemesi başkanı bu olur' diye hesaplar yapıp ondan sonra milletin önüne çıkarıp onları sözde al gülüm ver gülüm oylatarak cumhurbaşkanı seçme zamanı da, üst yargıdaki adamları belirleme zamanı da tarihe karışmıştır." 

"Teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur"

Kurtulmuş, Suriye'de çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu video görüntüleriyle ilgili henüz TSK, Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Zaten teyit edilmiş bir bilgi olsa bunu kamuoyuyla paylaşırız. Bu tür terör örgütleri, dünyanın en aşağılık, en kirli mekanizmaları. Olsun olmasın herhangi bir video görüntüsünü yayınlayarak, zaten ne yapmak istiyor? Halka korku salmak , halkı çaresizliğe itmek istiyor, halkı kendi içine kapatmaya çalışıyor. Herkes birbirinden, yanındakinden korksun istiyor. Sadece bu örgüt değil hepsi için söylüyorum."

Kurtulmuş, "Kusura bakmasınlar, bazı arkadaşlar da medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye, DEAŞ ile fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde, uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir." dedi.

DEAŞ'ın güçlerini El-Bab'a kaydırdığı iddiası

DEAŞ'ın güçlerini El-Bab'a kaydırdığı iddiası ile ilgili olarak da Kurtulmuş, "Musul'da DEAŞ çok kuvvetli bir şekilde direnç gösterdiği için Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DAEŞ unsurları Musul'dan ayrıldılar diye El-Bab Operasyonu savsaklanıyor değil. Musul'daki DEAŞ unsurları orada varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bilgi yanlış ve tutarsız bir bilgidir." şeklinde konuştu.

Yaz saati tartışmaları...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçti. Kurtulmuş, yaz saati tartışması ile ilgili olarak, "Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

AA

Etiketler: numan kurtulmuş, bakanlar kurulu, genelkurmay, ışid, video
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