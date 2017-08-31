Lokuma bayram talebi

Vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaçlarını tamamlamak için pazar ve çarşılara akın ederken, daha ucuz olduğu gerekçesiyle tatlı tercihini lokumdan yana kullanıyor.

İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaçlarını tamamlamak için pazar ve çarşılara akın ederken, fiyatı uygun olduğu gerekçesiyle ikramlık olarak şekerlemeler arasından en çok lokum almayı tercih ediyor. Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, ziyarete gelenlerin ağzına tatlandırmak için şekerleme alışverişi yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisi de satıcıların bayram öncesi yüzünü güldürüyor. Esnaf, şeker ve çikolatada geçen yıllara oranla fiyat artışı yaşanması nedeniyle vatandaşların daha ucuz olan lokuma yöneldiğini belirtiyor.

ESNAF İLGİDEN MEMNUN

Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapan Muhittin Tan, bayram dolayısıyla ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyledi. Çarşıdaki hareketliliğin devam ettiğini anlatan Tan, şöyle devam etti: "Vatandaşlardan yoğun ilgi var. Ancak bu sene çikolata ve şeker pahalı olduğu için lokuma yoğun talep gösteriliyor. Fındıklı, fıstıklı her türlü lokumun kilosu ortalama 10 liraya satılıyor. Vatandaşlar da kilo kilo alıyor. Çok yoğun talep alıyoruz lokuma. Çikolatanın en ucuzu 15, şekerinki de 16 lira. Vatandaş da bakıyor lokum uygun, onu tercih ediyor. Satışlardan çok memnunuz. Geçen yıllara oranla da iyi satış yapıyoruz." dedi.