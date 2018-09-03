Mersin'den üzücü haber: Bir baba, bir anne, üç çocuk...

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi 5726. Cadde'deki iki katlı bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girip arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerin baba Mehmet (42), anne Zehra (35), çocukları Onur (17), Rabia (12) ve Esmanur (5) Kaya oldukları belirlendi. Ekiplerin, cinnet getiren babanın üzüntü veren hadiseye sebep olduğu üzerinde duruyor. Güvenlik güçleri, damda yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da Mehmet Kaya'nın yakınlarında buldu. Aile üyelerinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, bazı aile yakınları işsiz olan baba Mehmet Kaya'nın psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Bu arada, evdekilerden uzun süre haber alamayan komşuların binaya gelmesi sonucu olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA

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