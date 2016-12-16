Merzifon teröre karşı yürüdü

Merzifonlular terörle karşı ortak mücadele göstermek için Merzifon Kaymakamlığı Koordinesinde, Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcilikleri, İlçede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinın katılımıyla bugün saat 11:00’de yürüyüş düzenledi.

Terör karşı sloganların atıldığı yürüyüş belediye hizmet binası önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Merzifonlular burada düzenlenen “Merzifon’da Teröre Karşı Birlik ve Beraberlik Mitingi”ne katıldılar. Merzifon/ Yeni Asya Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.