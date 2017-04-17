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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak

17 Nisan 2017, Pazartesi 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.

Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

AA

Etiketler: mgk, bakanlar kurulu
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