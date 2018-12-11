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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Millî piyango yanlışından dönülmeli

11 Aralık 2018, Salı 02:11
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, devletin Milli Piyango yanlışından biran önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Piyango sömürüsü artık bitsin

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan Milli Piyango uyarısı geldi. Her sene yılbaşında büyük ikramiye adı altında piyangonun gündemde önemli bir yer işgal ettiğini ifade eden Ay, “Televizyonlar, gazeteler, caddeler, sokaklar yılbaşı ikramiyesi için adeta seferber oluyor. Her yerde haberler, satıcılar, duyurular vasıtasıyla insanlarımız kumara teşvik ediliyor. Adeta bir çılgınlık halini alıyor bu. Bunun son bulmasını istiyoruz. Oysa adı piyango da olsa bu oyun kumardır ve dinimizce haramdır. Adının milli olması ya da olmaması da bir şeyi değiştirmez. İnsanlarımız devlet eliyle kumara teşvik ediliyor” şeklinde konuştu. Bu oyunların zararlarının da bulunduğuna dikkat çeken Bilal Ay, “Kumar da tıpkı uyuşturucu gibi, gençlerde bağımlılık yapabiliyor ve gençleri suça yönlendirebiliyor. Kumar bağımlılığı ayrıca iş kaybı ve sağlığın bozulması gibi durumlara da yol açabiliyor. Hırsızlık, zimmete para geçirme, intihar, aile içi şiddet ve çocuklara kötü muamele gibi sonuçlar doğurabiliyor. Öte yandan buralardan sözde kazanan insanların nasıl felaketlere sürüklendiklerini de zaman zaman haberlerden okuyoruz. Her bağımlının en az 10 kişiyi bu felakete sürükleyebildiği gerçeği ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Rakamlar ürkütücü

Dernek olarak bu oyunların teşvik edilmesini asla kabul edemeyeceklerini belirten Bilal Ay, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız bu hususta gerekli açıklamayı yapmış durumda. Ancak onlardan daha aktif rol üstlenmelerini bekliyoruz. Devletimizin bu oyunlardan insanlarımızı koruması gerekirken bunların bizzat oynatıcısı olmasını kabul etmiyoruz. Milli Piyango yanlışından dönülmeli. Devletin bu işten biran evvel vazgeçmesi gerekiyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bu oyunları oynayan insanlara değil bu oyunlara karşıyız” dedi. Bu konudaki istatistiklerin ürkütücü olduğuna vurgu yapan Başkan Ay, “Geçen sene yılbaşı ikramiyesi için 35 milyon bilet basılmış ve bunun neredeyse tamamı satılmış. Yine geçen sene satılan toplam Milli Piyango bileti sayısı 65 milyona yaklaşıyor. Yine kazı kazan denilen oyunun kartlarından 244 milyon adet satılmış. Esasen satılan şey gerçekleşmesi hemen hemen imkansız bir umut. Çünkü birinin sözde kazanma ihtimali sadece 10 milyonda 1” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: piyango, kumar, temiz toplum
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