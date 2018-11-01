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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Türkiye'nin AB içinde olması önemli

01 Kasım 2018, Perşembe 19:29
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Üsküdar Üniversitesi, İslam Dünyası STK'lar Birliği (İDSB) işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı devam ediyor.

Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, kapitalist sistemin kriz içerisinde olduğunu ve Müslümanların buna alternatif bir düzen kurması gerektiğini belirterek, "Bütün ekonomik aktivitelerle ilgili sadece sözle değil, siyasetle, mali politikalarla, somut adımlarla desteklenmiş çalışmalar ortaya konulmalı." dedi.

Bu yıl, "İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" temasıyla düzenlenen konferansta konuşan Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ekonomi ve politikanın, bir paranın iki yüzü gibi olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin ekonomik olarak da güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Karadaği, bu manada düzenlenen konferansın önemli olduğunu dile getirdi.

AB İçinde Olmak Önemli

Ekonominin bir vesile olması gerektiğini belirten Karadaği, "Avrupa Birliği de bir pazar birliği ile başlamıştı ve sonradan bugünkü haline dönüştü. Bugün İngiltere'nin birlikten ayrılma kararı alması onları kayba uğrattı. Bu yüzden birlik içerisinde olmak önemli." ifadelerini kullandı.

Karadaği, IMF'yi örnek vererek Müslümanların da daha büyük bir kurum kurabileceğini kaydetti.

'Ekonomik krizler gösteriyor ki mevcut kapitalist sistem kriz içerisindedir'

Dünya ekonomisinde uluslararası adil bir sistemin değil, ABD'nin egemenliği bulunduğunu ifade eden Karadaği, şöyle konuştu:

"Bu sorunları aşmak için biz Müslüman ülkelerin insani olarak bütün çabaları sunması gerekiyor. Bu çalışmalarla İslami ekonomiyle alakalı projeler hazırlanmalı. Bütün ekonomik aktivitelerle ilgili sadece sözle değil, siyasetle, mali politikalarla, somut adımlarla desteklenmiş çalışmalar ortaya konulmalı. Uluslararası ekonomik krizler gösteriyor ki bu mevcut kapitalist sistem kriz içerisindedir."

Yeni bir sistem için Türkiye'den çok umutlu olduklarını dile getiren Karadaği, "ASSAM, Müslüman Alimler Birliği gibi kurumlar beraber işbirliği yaparak bugün yaptığı gibi çalışmalar yapıp projeler üretmelidir. Ümit ediyorum ki başarılı olacağız." diye konuştu.

AA

Etiketler: Karadaği, AB
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