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Müslümanlar tepki gösterdi: Hindistan'da inek öldürmek müebbetle cezalandırılacak

31 Mart 2017, Cuma 21:05
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yerel parlamento Hayvan Koruma Yasası'nda yaptığı değişiklikle inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirdi.

Eyalet İçişleri Bakanı Pradeepsinh Jadeja, değişikliğin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hindu azizlerinin izinden giderek bu yasal değişikliği gerçekleştirdik. Bu, ülkenin en ağır yasasıdır." ifadelerini kullandı.

Yapılan yasal değişiklik, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesini öngörüyor.

Ülkenin kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletindeki bir Müslüman kuruluşunun temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın siyasi nitelikte olduğunu savundu.

Adının açıklanmasını istemeyen temsilci, "Gujarat'ta bu yıl seçimler yapılacak. (Hindu milliyetçiler) kutuplaştırıcı siyasetin seçimlerde ne kadar etkili olduğunu daha önce Uttar Pradeş'te gördüler. Şimdi bunu tekrarlamak istiyorlar. Bunun dinle hiçbir ilgisi yok. İnsanları kandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi cezalandıran yasalar mevcut. Öte yandan bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

AA

Etiketler: hindistan, inek
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