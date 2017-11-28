O botta siz olsaydınız!

Usta tiyatrocu Genco Erkal dünyanın en güncel ve en önemli meselelerinden ‘göçmenlik’ konusunu sahneye taşıdı.

Erkal oyunuyla ilgili, “Başlangıçta şunu yapmak istedik, ‘Siz orda olsaydınız, o botun içinde olsaydınız, ne hissederdiniz?” diye sordu. BirGün’e konuşan Erkal’ın açıklamaları şöyle: “Asıl problem, zengin ülkeler ve çok yoksul ülkeler var. Bir taraf giderek zenginleşirken öbürü giderek yoksullaşıyor. Zengin olanlar da kendi çıkarları doğrultusunda o ülkeleri istedikleri gibi kullanıyorlar. Açlık konusu korkunç bir şey. İnsanlar karınlarını doyuramadıklarında, her şeyi yapabilirler. Oyunumuzdaki görüntülerde de görünüyor, tellerin üstünden atlamaya çalışıyorlar, elektrik akımı verildiği halde pes etmiyorlar. Ölecekleri yüzde seksen hatta belki yüzde doksan belli, buna rağmen bunu göze aldıklarına göre, işin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu düşünmek lazım. Onlar da biliyor, görüyorlar o botlarda kaç kişi ölüyor... Bile bile gidiyorlar. Belki ben kurtarırım diyor. Ordan kurtulsa bile öbür sınırları geçemiyor. Tamamen bir insanlık faciası. Büyük bir trajedi. Nasıl bir çözüm bulanacak bu duruma inanın bilmiyorum. Geçtikleri yolda biz varız ve o yüzden de bu durum bizi daha çok ilgilendiriyor. Pek çok Suriye’li göçmen ülkesinden kaçıp ülkemize sığındığı için aç bir şekilde yollardalar, dilenmek zorundalar.”