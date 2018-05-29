O kararları YÖK tebliğ etmiyor

OHAL İnceleme Komisyonu, akademisyenlerle ilgili aldığı kararların kişilere tebliğ edilmesi amacıyla, ihraç edildikleri üniversitelere göndermek üzere YÖK’ e gönderiyor.

Komisyon kararını ilgili akademisyene tebliğ etme yetkisi üniversitelerde. Gazetemiz’de dün “KHK’lı Akademisyen: Gelinen nokta tam bir fiyasko” başlığıyla yayınlanan haber sebebiyle açıklamalarda bulunan YÖK yetkilileri, üniversitelerin YÖK’e bağlı olmasından dolayı, OHAL İnceleme Komisyonu tarafından verilen kararların ilgili kişilere tebliğ edilmesi amacıyla üniversite yönetimlerine iletilmek üzere YÖK’e gönderildiğini söyledi. OHAL İnceleme Komisyonu’nun 18 Mayıs 2018 tarihinde kendisi hakkında karar verdiğini belirten ve kararı 10 gün geçmesine rağmen öğrenemediğini söyleyen Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan, “Sorgu ekranında, “hakkınızda verilen karar kurumunuza gönderilmiştir” yazıyordu. Kurumumu, yani YÖK’ün ilgili birimini aradım. Telefonu açan olmadı. Ne var ki pazartesi gününden Cuma gününe kadar YÖK’e ulaşmamız mümkün olmadı. Ben hakkımda verilen kararı YÖK’ün mektupla bildirmesini bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Üniversiteye gönderilmiş

YÖK yetkilileri , YÖK’ün sadece komisyondan gelen karar yazılarının üniversitelere, ilgili kişiye tebliği için yazı gönderme şeklinde bir görevi olduğunu belirtti. Haberde adı geçen akademisyene ilişkin yazının OHAL İnceleme Komisyonu tarafından YÖK’e ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra ilgili üniversiteye kişiye tebliğ edilmesi amacıyla yollandığı bilgisini verdiler.

İstanbul - Nurdan toprak