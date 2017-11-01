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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Okuduğum iki yazı umutlarımı artırdı

01 Kasım 2017, Çarşamba 16:42
Bylock mağduriyetlerine dünkü yazısında dikkat çeken gazeteci Fehmi Koru şunları yazdı;

“AK Parti’den iyi haberler alabilen bir kaynak, Türkiye’yi yurtdışında savunmasız bırakan bazı yargı uygulamalarında ‘değişiklikler’ beklenmesi gerektiğini duyurdu. Tutuklu gazeteciler ve aydınlar konusunda ‘iklim değişikliği’ yaşanıyormuş; (…)Onun bu ‘müjdeyi’ duyurduğu dün, tutuklulukta 365 günü dolduran Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Neden müjde? ‘Müjde’ deyişimin sebebi belli: Ülkemin dışarıdan ağır eleştiriler alması beni rahatsız ediyor; yargının itibarının ayaklar altına alınması ve halkın yargıya güveninin en aza inmesi de. Tutukluluk halinin cezaya dönüşerek Türkiye cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde doluluk oranına ulaşmasını, kanunların yerini KHK’ların almasını, etrafımın ‘medeni ölü’ tabir edilen işlerini kaybetmiş insanlarla çevrilmesini kabul edilmez buluyorum. (..)Dün okuduğum iki yazı umutlarımı artırdı. Farklı iki medya organında karşıma çıkan yazılar bunlar. Biri iktidar partisinin değer verdiği bir gazetede (Yeni Şafak) yayımlandı bu yazıların; diğeri ise Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında ‘mağduriyet’ yaşatılan bir imzaya ait.”

Etiketler: fehmi koru
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  • Fatih

    2.11.2017 05:30:42

    yeni asya gibi kaç basın yayın organı, kaç yazar sesini zamanında ve gür bir şekilde dile getirdi ? Allah görüyor ve biliyor, hesabını soracaktır. kadın çocuk demeden ters kelepçeler ile içeri atılırken şu an konuşan bir çok isim sus pus olmuştu

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