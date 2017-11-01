Bylock mağduriyetlerine dünkü yazısında dikkat çeken gazeteci Fehmi Koru şunları yazdı;

“AK Parti’den iyi haberler alabilen bir kaynak, Türkiye’yi yurtdışında savunmasız bırakan bazı yargı uygulamalarında ‘değişiklikler’ beklenmesi gerektiğini duyurdu. Tutuklu gazeteciler ve aydınlar konusunda ‘iklim değişikliği’ yaşanıyormuş; (…)Onun bu ‘müjdeyi’ duyurduğu dün, tutuklulukta 365 günü dolduran Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Neden müjde? ‘Müjde’ deyişimin sebebi belli: Ülkemin dışarıdan ağır eleştiriler alması beni rahatsız ediyor; yargının itibarının ayaklar altına alınması ve halkın yargıya güveninin en aza inmesi de. Tutukluluk halinin cezaya dönüşerek Türkiye cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde doluluk oranına ulaşmasını, kanunların yerini KHK’ların almasını, etrafımın ‘medeni ölü’ tabir edilen işlerini kaybetmiş insanlarla çevrilmesini kabul edilmez buluyorum. (..)Dün okuduğum iki yazı umutlarımı artırdı. Farklı iki medya organında karşıma çıkan yazılar bunlar. Biri iktidar partisinin değer verdiği bir gazetede (Yeni Şafak) yayımlandı bu yazıların; diğeri ise Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında ‘mağduriyet’ yaşatılan bir imzaya ait.”