Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri imzalandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen 20 maddelik Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak, kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla Ankara’daki bir otelde düzenlenen törende “Televizyon İzleme Eğilimleri 2018” araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu kapsamda güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcıların ortak imzasıyla onaylandı. Medya hizmet sağlayıcıların “yayıncılığın toplumsal sorumluluk gerektirdiği bilinciyle izlenme/dinlenmeyi ‘tek ölçüt’ kabul etmeden yayınlarında uymayı taahhüt ettiğinin” aktarıldığı etik ilkeler 20 maddeden oluşuyor. AA

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