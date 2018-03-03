Sadece 100 kişiye iade

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 107 bin 76 müracaattan 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı ve sadece 100 kişiye mesleğe iade kararı verildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi. Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 107 bin 76 müracaat gerçekleşti.

6 bin 400 başvuru incelendi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, bugün itibarıyla 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırarak, kabul ettiği 100 müracaatta mesleğe iadeye hükmetti. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 4 bin 316’sını ise reddetti. Komisyonun verdiği kararlar arasında, KHK ile göreve iade edilenlere ilişkin bin 984 ön inceleme kararı yer aldı. Komisyon, 100 bin 676 başvuruda ise incelemelerini sürdürüyor. Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek.

İptal dâvâsı açılabilecek

Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek. Başvurucular, “ohalkomisyonu.basbakanlik. gov.tr” internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek. Öte yandan, 697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin Komisyona başvuru süresi ise 12 Mart’ta sona erecek.