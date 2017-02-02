Saffet Sancaklı'nın acı günü...

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, ebediyete uğurlandı.

Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı. Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan ayrı bir yerde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı. AÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek. AA

Okunma Sayısı: 380

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.