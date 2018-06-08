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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Seçim güvenliği için herkes iş başına

08 Haziran 2018, Cuma
Müşahit olmayan vatandaşların da seçim güvenliği için harekete geçmesi gerektiğini belirten Oy ve Ötesi gönüllüleri, “Her seçmen, kendi oy kullandığı sandığın sayımını izleyebilir” dedi.

Oy ve Ötesi gönüllülerinden Gözde Soytürk, seçmen ve müşahitlerin, sandık başında bir uyuşmazlık ya da şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında neler yapabileceğini anlattı. Müşahit olmayanların da seçim ve oy güvenliği için yapabilecek çok şeyinin olduğunu belirten Soytürk şunları dedi: “Öncelikle her Sandık kurulundan izin isteyip, sınıfta oturarak da sayımı izleyebilir. Eğer kalabalıksa sandık kurulu dışarıdan izlemesini talep edebilir, ama oy pusulasını görebileceği bir mesafeden izleme hakkına her Türkiye vatandaşı sahip. Tutanağın fotoğrafını bize uygulamamız aracılığıyla göndererek, herkesin o sandıktan çıkan sonucu görmesini ve karşılaştırmasını sağlayabilir. Yani süreci şeffaflaştırılmasına katkı sağlayabilir.”

‘İtiraz süresini hızlandırıyoruz’

“Seçmenler seçim gününde herhangi bir sorun tesbit ettiklerinde ne yapmalı?” sorusunu Bağımsız İletişim Ağına değerlendiren Soytürk”  Oy kullanma sırasında ya da sayım sırasında bir uyuşmazlık yaşanırsa, önce sandık başkanına kibarca uyarıda bulunmalarını tavsiye ediyoruz, yani ‘Kanun budur’ gibi bir sözlü uyarıda bulunabilirler. Eğer bu sözlü uyarı sandık kurulu tarafından reddedilirse, o kurul hakkında bir şikâyet dilekçesi ya da itiraz dilekçesi hazırlamaları ve sandık kurulunun da bu dilekçeyi imzalaması gerekir. Eğer sandık kurulu bunu da imzalamazsa, şahitlerle itiraz dilekçeleri imzalanıyor ve bu dilekçeler avukatlar tarafından ilçe seçim kuruluna götürülüyor. Tutanaklarda bir uyuşmazlık varsa, farklı tutanakları tüm siyasî partilere rapor olarak gönderiyoruz ve açıklanan ile tutanak arasında fark olduğunu söylüyoruz. Siyasî partilerin itiraz sürecini hızlandırarak kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi. 

Mobil uygulama da var 

Oy ve Ötesi olarak da mobil uygulamalarının da olduğunu belirten Soytürk, “Seçmenler seçim günü gördükleri sorunlarla ilgili herhangi bir siyasî parti müşahidine başvurabilir; Oy ve Ötesi’nin İstanbul ve Ankara’dan tüm Türkiye’ye hizmet verecek çağrı merkezini arayabilir veya Oy ve Ötesi’nin mobil uygulaması aracılığıyla yaşanan sorunu bize dijital ortamdan aktarabilir” açıklamasında bulundu. Oy ve Ötesi’nin çalışmalarını takip etmek ve ‘seçim güvenliği için ben yapabilirim’ sorusunun cevabını almak için https://oyveotesi.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haber Merkezi

Etiketler: seçim, oy ve ötesi
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