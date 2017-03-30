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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Şehit Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti

30 Mart 2017, Perşembe 23:33
15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi 69 yaşındaki Fadimana Halisdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan, ancak gösterdiği kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştirmeye vesile olan askerlerden Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimeana Halisdemir, Niğde'deki evinde akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Ambulansla oğlunun ismini taşıyan Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadimeana Halisdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Fadimeana Halisdemir, doktorların tüm çabasına karşın vefat etti.

Olayın ardından hastaneye giden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ile AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Halisdemir'in eşi Hasan Hüseyin Halisdemir ile oğulları Doğan ve Soner Halisdemir'e başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefat haberinin ardından merhumenin eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

AA

Etiketler: ömer halisdemir
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  • Kaan

    31.03.2017 04:53:24

    Allah rahmet eylesin

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