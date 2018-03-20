Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, İzmir'de ebediyete uğurlandı.

Şehit Çakmak için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve protokol üyeleri, şehidin annesi Ümmühan, kardeşleri Elif ve Ali Çakmak'a taziyede bulundu. Törene, şehidin 2007-2011 arasında arama-kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığı AFAD'dan bir ekip de katılırken, şehidin iki silah arkadaşı tabutun üzerine mermi bıraktı. Anne Ümmühan Çakmak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, şehidin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Başçavuş olarak görev yapan kardeşi Ali Çakmak'ın metanetli duruşu dikkati çekti. Şehidin babası Muammer Çakmak'ın 1995'de vefat ettiği öğrenildi. Çakmak'ın naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, Bakan Zeybekci ve Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AKP İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. AA

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