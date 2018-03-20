"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

20 Mart 2018, Salı 15:36
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, İzmir'de ebediyete uğurlandı.

Şehit Çakmak için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve protokol üyeleri, şehidin annesi Ümmühan, kardeşleri Elif ve Ali Çakmak'a taziyede bulundu.

Törene, şehidin 2007-2011 arasında arama-kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığı AFAD'dan bir ekip de katılırken, şehidin iki silah arkadaşı tabutun üzerine mermi bıraktı.

Anne Ümmühan Çakmak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, şehidin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Başçavuş olarak görev yapan kardeşi Ali Çakmak'ın metanetli duruşu dikkati çekti.

Şehidin babası Muammer Çakmak'ın 1995'de vefat ettiği öğrenildi.

Çakmak'ın naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Bakan Zeybekci ve Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AKP İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Etiketler: şehir, uzman çavuş, izmir
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Mısır'ın iddiaları gerçek dışıdır

    Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Çavuşoğlu'ndan ''yağmalama'' açıklaması

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiası İngiltere'yi harekete geçirdi

    Ceylanpınar’da roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildi

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar

    Kaynak Holding ile ilgili 97 sanık hakkında dava açıldı

    Bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı...

    Gündem olan olaya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama

    Bu gece yarısından itibaren benzine yeni ve yine zam!

    Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

    Dikkat: YKS başvuruları yarın sona eriyor

    Çiftlik Bank’ın 34 aracına el konuldu

    Kayseri merkezli 18 ilde muvazzaf askeri personele yönelik operasyon

    ''Anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir''

    Beyaz Saray'dan ilk resmi 'idam' açıklaması

    İstanbul'da 8 ilçede operasyon

    ABD'nin son açıklamalarına Bozdağ'dan tepki

    ABD işgali kaos getirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyla bu kadar oynanırsa
    Genel

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın
    İslam YAŞAR

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Giderim Van’a doğru...
    Genel

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar
    Cevher İLHAN

    “Seçmen iradesini gasp” oyunu
    Süleyman KÖSMENE

    Kalpler Allah’ın elindedir
    Genel

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"
    Atilla YILMAZ

    ‘Yerli ve milli’ mi dediniz?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’a ömrünü bağışlayan küçük Saidlerden Emin Yılmaz (1931-2016)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.