Şehitler gözyaşları ve dualarla...

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 14 askerden kimlik tespit çalışmaları tamamlanan 7'sinin cenazesi, memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerden Kırşehir nüfusuna kayıtlı olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş ile Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın naaşları, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla memleketlerine gönderildi. Şehitler Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, Piyade Onbaşı Mustafa Cihan, Ulaştırma Er Raşit Yücel, Piyade Çavuş Arif Tuğ, İstihkam Er Uğur Korkmaz için ise Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okunan şehitler için İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua edildi. Uğurlamadan önce şehit yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Ağaçyetiştiren'in naaşı İstanbul'a, şehit Cihan'ın naaşı Osmaniye'ye, şehit Yücel'in naaşı Kocaeli'ne, şehit Tuğ'un naaşı Erzurum'a ve şehit Korkmaz'ın naaşı askeri uçakla Rize'ye gönderildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, mülki amirler ve şehit aileleri katıldı. AA

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