Şehitlerin hikayeleri yürekleri dağladı

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kongre Üyesi Vefa Karakurdu (43) ile polis memuru Hasan Bilgin'in (26) Zonguldak'taki yakınlarına acı haber verildi.

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Karakurdu'nun, Ereğli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi yakınlarına verdi.

Karakurdu'nun annesi Sabriya ve babası emekli Emniyet Müdürü Erdal Karakurdu'nun, patlamadan sonra acı haberi almalarının ardından İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Şehidin baba evinin önüne Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Vefa Karakurdu'nun cenazesi, yarın Ereğli ilçesindeki Bozhane Camisi'nde ikindiye müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kestaneci Mahallesi’ndeki kabristanda toprağa verilecek.

Bu arada Vefa Karakurdu'nun kardeşi Sabri Ferda Karakurdu'nun ise 2008'de Ereğli-Alaplı karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu 3 arkadaşı ile birlikte öşdüğü öğrenildi.

Polis memuru Hasan Bilgin'in yakınlarına acı haber verildi

Aynı saldırıda şehit olan polis memuru Hasan Bilgin'in Kozlu ilçesindeki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin babaannesi Nebiye Bilgin'e verdi.

Şehidin babası Yaşar ile annesi Aynur Bilgin'in de patlama haberini almalarının ardından İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Hasan Bilgin'in yaklaşık bir yıllık polis memuru ve ilk görev yerinin İstanbul olduğu öğrenildi.

2,5 aylık evliydi

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Osman Börklüoğlu'nun Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit düşen 25 yaşındaki polis memuru Börklüoğlu'nun şehadet haberi, Selimiye Mahallesi'nde oturan yakınlarına iletildi.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Serenay ve baba İsmail Börklüoğlu ile yakınları gözyaşı döktü.

Şehit haberi sonrası Börklüoğlu'nun ailesinin evi ile mahalledeki evlere Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Özge Börklüoğlu ile iki buçuk aylık evli ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Acı haberi sağlık ekipleri Çiçek'in aynı zamanda imam olan babasına verdi

Polis memuru Enes Çiçek'in (23), merkez Eyyübiye ilçesindeki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Çiçek'in, Şıh Maksut Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi imam olan babası Bekir Çiçek'e verdi.

İstanbul'dan havayolu ile yarın Şanlıurfa'ya getirilecek şehidin naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından kılınacak cenaze namazına müteakip Yeni Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

Çiçek'in bekar olduğu öğrenildi.

Adana şehitlerini karşıladı

Çevik kuvvet polisleri Mehmet Atıcı ile Adem Oğuz’un cenazesi, memleketleri Adana'ya getirildi.

Şehit polislerin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, polislerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Şehitlerin yakınları, cenazelerin uçaktan indirilmesi sırasında gözyaşı döktü.

Şehitlerin naaşı, yarın Sabancı Merkez Cami'de düzenlenecek törenin ardından İmamoğlu ve Aladağ ilçesinde toprağa verilecek.

3 yaşındayken babası vefat etmiş

Polis memuru Ali Osman Şahin'in şehadet haberi, memleketi Kilis'teki ailesine ulaştı.

Emniyet yetkilileri, sağlık ekipleri eşliğinde Şahin'in (22) Karataş Mahallesi’ndeki evine giderek, yakınlarına acı haberi verdi.

Haberin duyulmasının ardından mahalleye ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı, Kilis Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin henüz 3 yaşındayken babasını kaybettiği, yaklaşık 1,5 yıl önce mesleğe başladığı, 5 kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.

İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.

Daha 19 yaşındaki Berkay Akbaş tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) cenazesi de memleketi Sinop'a getirildi.

Vali Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Akbaş'ın cenazesi, Sinop Belediyesi gasılhanesine konuldu.

Akbaş'ın babası Salim Akbaş, burada Vali Hasan İpek ve beraberindekilerle vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Bu arada, Berkay Akbaş'ın Yeni Mahalle Gazi Caddesi'nde babaevine Türk bayrakları ile Akbaş'ın üzerinde Fenerbahçe formasının yer aldığı fotoğrafı asıldı.

Akbaş'ın cenazesi yarın Sinop şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Polis memuru Ali Aksoy, Akhisar'da toprağa verilecek

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Ali Aksoy'un naaşı memleketi Akhisar ilçesine geldi.

İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, şehidin yakınları ile vatandaşlar tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada Şehit Aksoy'un babası Ömer, annesi Medine ile kardeşi Mehmet Aksoy'un ayakta durmakta zorluk çektiği gözlendi.

Anne Medine Aksoy yakınları tarafından sakinleştirilerek, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Baba Ömer Aksoy ise koluna giren İl Emniyet Müdürü Bilgiç'e yaslanarak ayakta durmaya çalıştı. Şehidin kardeşi Mehmet Aksoy'u ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit polis memuru Aksoy'un, yarın öğlen namazına müteakip Sarıçalı Mahalle Camisi önünde düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit polis Alan'ın Sorgun'daki baba evinde taziye çadırı kuruldu

Polis memuru Ahmet Alan'ın Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki baba evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Alan'ın Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Sorgun Kaymakam Vekili Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve diğer ilgililer, şehidin annesi Zehra Alan'a başsağlığı diledi.

Şehidin babası Polat Alan'ın ise İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Şehit Alan'ın cenazesinin, Garajlar Yeni Cami'de yarın kılınacak öğlen namazına müteakip, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

6 aylık polis memuruydu

Polis memuru Mehmet Taş'ın (23), Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki babaevine acı haber ulaştırıldı.

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Taş'ın, Gerdek Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi baba Salih ile anne İmran Taş'a verdi.

Şehadet haberinin ardından Taş'ın yakınları şehidin babaevine akın etti.

Baba Salih ile anne İmran Taş daha sonra cenazeyi almak için İstanbul'a gitti.

İstanbul'dan havayolu ile yarın Şanlıurfa'ya getirilecek şehidin naaşı, ilçede düzenlenecek törenin ardından kılınacak cenaze namazına müteakip aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Taş'ın 6 aylık polis memuru ve bekar olduğu öğrenildi.

Bekar ve 1 yıllık polis memurdu

Polis memuru Hasan Bilgin'in naaşı, karayoluyla Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildi. Polis memuru Bilgin'in (26) naaşı, İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'ndeki törenin ardından karayoluyla Kozlu ilçesine getirildi.

Şehidin naaşı, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, şehidin yakınları ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

Kozlu İlçe Belediyesine ait morga götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından polislerin omuzunda morga taşındı.

Bekar ve bir yıllık polis memuru olan Bilgin'in yakınları, şehidin naaşı morga konulduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip defnedileceği bildirildi.

11 yıldır İETT'de şöfördü

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ta babaevinde yas var.

Evli ve 4 çocuk babası Dokuyucu'nun (39), merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde oturan babası Habip ve annesi Kıymet Dokuyucu'ya acı haber yetkililer tarafından verildi.

Haber üzerine Dokuyucu'nun babaevine Türk bayrakları asıldı. Olayı duyan şehidin yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye taziyelerini iletti. Fenalaşan bazı aile fertlerine 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

Dokuyucu'nun 12 yıl önce İstanbul'a gittiği, 11 yıldır da İETT'de şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Baba Dokuyucu'nun oğlunun cenazesini getirmek üzere İstanbul'a gittiği, yarın Elmalar Mahallesi'nde cenaze töreninin yapılacağı belirtildi.

3 ay önce göreve başlamıştı

Şehit polis memuru Uğur Ürker'in Eskişehir'deki babaevinde yas var.

Şehit Ürker'in (29) Batıkent Mahallesi Dumluca Sokak'taki bir apartman dairesinde oturan babası Mehmet ile annesi Ülviye Ürker'e acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Haber üzerine Ürker'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Olayı duyan şehidin yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye taziyelerini iletti. Fenalaşan bazı aile fertlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bekar olan Ürker'in, 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

5 ay önce evlenmişti

Çevik kuvvet polisi İlker Uylaş'ın, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevinde yas var.

Yaklaşık 5 ay önce evlenen ve ilk görev yeri İstanbul olan Uylaş'ın, babasının Hatay Emniyet Müdürlüğünde bekçi, ağabeyinin ise polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

15 Temmuz sonrası balayını yarıda kesip görevine dönmüştü

Şehit Uylaş'ın amcasının oğlu Kenan Uylaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzeninin 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce evlendiğini ve balayına çıktığını ancak darbe girişiminin ardından tekrar İstanbul'a görevinin başına döndüğünü anlattı.

İlker Uylaş'ın üniversiteye giriş sınavında uluslararası ilişkiler bölümünü kazandığı halde polis olmayı tercih ettiğini belirten Kenan Uylaş, şöyle devam etti:

''İstanbul'daki görevine severek ve isteyerek gitti fakat kader böyleymiş, isyan etmek doğru olmaz. Ama o zalimler elbet başına gelecekleri düşünsünler. Burada olmazsa da ahirette elbet cezalarını göreceklerdir. Bunu beklesinler. Türk milleti Allah'ın izniyle ayaktadır. Türk milleti yıkılmaz, bu vatan bölünmez. Vatan için canımız sağ olsun. Onlar cezalarını çekecekleri günü beklesinler. Belki bugün, belki yarın, belki ahirette ama cezalarını çekecekler.''

Ailesi hafta sonu ziyaretine gelmişti

Çevik kuvvet polisi 21 yaşındaki Mustafa Kemal Devrilmez’in şehadet haberi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve diğer ilgililer, Devrilmez’in babası Özbay Devrilmez’in Köprücek Mahallesi’ndeki evine giderek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Mahalleye ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin babası Özbay ve annesi Şerife Devrilmez’in, hafta sonu oğullarını ziyaret için İstanbul’da bulundukları öğrenildi.

Şehit Devrilmez’in geçen yıl Yozgat Polis Okulu’ndan mezun olduğu, biri erkek 2 kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu belirtildi.

Dedesine sağlık ekipleri acı haberi verdi

Şehit Komiser Yardımcısı Oğuzhan Duyar'ın Konya'nın Hüyük ilçesindeki yakınlarına acı haber ulaştı.

Ankara'da oturan şehidin annesi Nuran Duyar ve babası Metin Duyar'ın, acı haberi almalarının ardından İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Duyar'ın Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde oturan dedesinin evine giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi yakınlarına verdi.

'Ne istediler benim kuzumdan...'

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memur Oğuzhan Duyar'ın annesi Nurhan Duyar, oğlunun polisliği sevdiğini ve hep şehit olmak istediğini belirterek, "Biz her zaman dimdik ayaktayız." dedi.

Şehit oğlunun cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumuna gelen Nurhan Duyar, oğlunun 7 ay önce polis memuru olduğunu söyledi.

"Ne istediler benim kuzumdan. O benim varım, yoğum, bir tanemdi. Onu da götürdüler. Elimden kaydırıp aldılar ama onların yanına kalmasın. diyen Duyar, şunları anlattı:

"Oğlum polisliği seviyordu, hep şehit olmak istiyordu. Biz her zaman dimdik ayaktayız. Benim oğlumun istediğini oldu. Şehit annesiyim. Allah kalanlara, hepsine uzun ömür versin. 21 yaşındaydı. 28 Aralık'ta da doğum günüydü. Doğum günü için gelecektim ama morgdan aldım. O hainlerin hiçbir zaman yanına kalmasın."

Öğretmen olarak atanamayınca polis olmuştu

27 yaşındaki polis memuru Mustafa Öztürk'ün Samsun'un Çarşamba ilçesindeki babaevinde yas var.

Öğretmen olarak atanamadığı için polisliği tercih ettiği öğrenilen şehidin kardeşi Murat Öztürk'ün de Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu belirtildi.

Şehit Öztürk'ün, 15 gün sonra kız arkadaşı ile sözlenmeyi planladığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Kışla Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesi bekleniyor.

3 aydır İstanbul'daydı

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Hamdi Dikmen'in Malatya'daki babaevine acı haber ulaştı.

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Dikmen'in Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi anne Elif ve kardeşleri Nevzat ile Bekir Dikmen'e verdi.

Babası Abuzer Dikmen'in 15 yıl önce vefat ettiği ve bekar olduğu öğrenilen şehidin, yaklaşık 3 aydır İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

İkizi Karabük'te üniversitede okuyor

Şehit düşen 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Akyüz'ün, Bursa'daki babaevinde yas var.

Acı haberin ardından şehidin merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki babaevine ateş düştü.

İstanbul Çevik Kuvvet Özel Tim Amirliği'nde görev yapan ve mesleğe 5 ay önce başladığı öğrenilen şehit Akyüz'ün yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayraklarıyla donatılan evin önünde toplandı. Şehidin ailesi taziye dileklerini kabul etti.

Şehit polisin, ailenin 4 çocuğunun en küçüğü olduğu ve Karabük'te üniversite öğrenimi gören ikizi bulunduğu öğrenildi.

Memleketi Erzurum olan şehit Akyüz'ün cenazesinin, İstanbul'dan Bursa'ya getirileceği ve yarın toprağa verileceği bildirildi.

Bir yıldır İstanbul'daydı

Polis memuru Çetin Sarıkaya'nın Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki babaevinde yas var.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 30 yaşındakipolis memuru Sarıkaya'nın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine acı haber ulaştı.

Türk bayraklarının asıldığı evin önüne, Elmadağ Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Anne İnci Sarıkaya, cenaze işlemleri için İstanbul'a gitti. Sarıkaya'nın amcası ile aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Elmadağ nüfusuna kayıtlı şehidin, bir sene önce İstanbul'da göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

7 ay önce ikizleri olmuştu

Polis memuru Emre Horoz'un Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yakınlarına acı haber ulaştı.

Şehidin amcası Yakup Horoz, "Saldırı olmadan yaklaşık 10 dakika önce Emre ile telefonla görüştük. Bana görevinin bittiğini, eve doğru gittiğini söyledi." dedi.

Üç yıllık polis memuru Horoz'un, 7 ay önce ikiz bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

Polis memuru eşi 7 aylık hamileydi

Polis memuru Hüseyin Dalkılıç'ın İzmir'deki babaevinde üzüntü hakim.

Şehidin kardeşi Atilla Dalkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıllık polis memuru olan kardeşinin 1,5 yaşında bir kızının bulunduğunu söyledi.

Polis memuru olarak İstanbul'da görev yapan eşi Çiğdem'in ise 7 aylık hamile olduğunu aktaran Atilla Dalkılıç, "Kardeşim 6 yıldır İstanbul'da trafik polisi olarak görev yapıyor, son olarak 2 gün önce görüştük. Eşi hamile olduğu için ikinci kızlarının dünyaya gelmesini bekliyorlardı. Vatan sağ olsun, bunun acısı konuşularak anlatılmaz. Vatan için daha akacak kan varsa kardeşlerim, çocuklarım var, gerekirse biz vereceğiz. Kimseyi kendimize güldürmeyeceğiz, Allah hepimize yardım etsin." diye konuştu.

1,5 yıldır görev yapıyordu

Polis memuru Metin Düzgün'ün Konya'daki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan kardeşinin evine giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde, acı haberi anne Hatice Düzgün'e verdi.

Oğlunun şehadet haberini alınca fenalık geçiren anne Düzgün, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şehidin babası Harun ile kardeşi Çetin Düzgün'ün ise haberi aldıktan sonra İstanbul'a gittiği bildirildi.

Şehidin kardeşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehit polis memuru Metin Düzgün'ün, 1,5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

6 aydır İstanbul'daydı

21 yaşındaki polis memuru Mehmet Zengin'in, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki babaevinde yas var.

Polis memuru Zengin'in, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk bayrakları asılan babaevinin önüne, Etimesgut Belediyesince taziye çadırı kuruldu. Baba Abdulkadir Zengin ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Mahalle sakinlerinin de evlerine Türk bayrakları astığı görüldü.

Çorum nüfusuna kayıtlı şehidin 6 ay önce İstanbul'da göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Ailenin tek erkek çocuğuydu

Çevik kuvvet polisi Mehmet Atıcı'nın, Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Mehmet Atıcı'nın (22) ailesine acı haber verildi. Baba İsmail Atıcı ve anne Esin Atıcı, aldıkları haber üzerine İstanbul'a gitti.

İki kız kardeşi bulunan şehidin, ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Mehmet Atıcı'nın bekar olduğu ve 5 ay önce ilk görev yeri İstanbul'da çalışmaya başladığı belirtildi.

4 çocuğun en küçüğüydü

Polis memuru Yasin İke'nin Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki ailesine acı haber verildi.

İke'nin bekar ve ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Yeğeni de 2 yıl önce şehit düşmüştü

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Yılmaz'ın Muş'taki babaevi, bayraklarla donatıldı.

Şehidin dayısı Şahin Çiftçi de hainlerin emellerine ulaşamayacağını belirterek, "2 yıl önce mezun olup çevik kuvvette göreve başlayan yeğenim de bu hain saldırıda şehit düşmüştür. Bu saldırıyı kınıyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Allah mekanlarını cennet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Bu hainler emellerine varamayacaklar." diye konuştu.

Bekar olan şehit polis memuru Yılmaz'ın, ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

İlk görev yeriydi

Polis memuru Süleyman Sorkut'un Siverek ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Aileye şehadet haberi verilmesinin ardından yakınları şehidin babaevine geldi. İstanbul'dan havayolu ile Diyarbakır'a getirilecek şehidin naaşı, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından camiye götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazına müteakip şehitlikte toprağa verilecek.

Bekar ve 6 aylık polis memuru olan Sorkut'un ilk görev yerinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Askerliğini yapmaya hazırlanıyordu

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Ali Aksoy'un yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

Aksoy'un dedesi Şevket Yağızer, torununu son olarak 1 ay kadar önce izne geldiğinde gördüğünü, yanlarında 10 gün kaldığını söyledi.

Şehidin dayısı, mahalle muhtarı Ünal Adeş, Ali Aksoy'un 3 yıllık polis olduğunu, ilk görev yeri olarak İstanbul'a atandığını, tecilli olan askerliğini yapmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bir ay sonra nişanlanacaktı

Çevik kuvvet polisi Adem Serin'in Gaziantep'teki baba ocağında yas var.

Haber üzerine baba Şefik Serin İstanbul'a giderken, baygınlık geçiren anne İsminur Serin ise hastaneye kaldırıldı.

Serin'in şehit olduğu haberini alan çok sayıda yakını da Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Şehit Serin'in 5 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu, yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı öğrenildi.

Serin'in bir ay sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Evin tek erkek çocuğuydu

Şehit olan polis memuru Okan Doğan'ın Malatya'daki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit olan Doğan'ın merkez Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokak'taki baba ocağına giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi baba Yusuf ile anne Nadriye Doğan'a verdi.

Doğan çiftine oğullarını şehadet haberi verilmesinin ardından yakınları şehidin babaevine geldi.

Şehidin ailesinin yaşadığı eve ve mahalleye Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan şehidin yaklaşık 2 yıldır İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

6 aylık bir erkek çocuğu vardı

Şehit olan çevik kuvvet polisi Adem Oğuz'un Adana'daki baba ocağında yas var.

Dört kız kardeşi bulunan şehit Oğuz'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu, yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı öğrenildi.

İki yıllık evli olan Oğuz'un 6 aylık bir erkek çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Ağabeyi de Tatvan'da uzman çavuş

Terör saldırısında şehit olan 5 aylık polis memuru 21 yaşındaki Durmuş Öcal'ın Isparta'daki babaevinde yas var.

Doğancı Mahallesi'ndeki evin önüne belediye ekiplerince Türk bayrakları asıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Servis görevlileri de şehidin babaevine geldi.

Anne Keziban ile baba Şerafettin Öcal'ın İstanbul'daki saldırı sonrası çocukların ulaşamadığı için sabah saatlerinde İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra temmuz ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başladığı belirtilen şehit Öcal'ın ağabeyinin Bitlis'in Tatvan ilçesinde uzman çavuş olduğu öğrenildi.

3 ay önce göreve başladı

Polis memuru Soner İdil'in Van'daki babaevine acı haber ulaştı.

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan İdil'in, Tuşba ilçesine bağlı Abdurahmangazi Mahallesi'ndeki babaevine yakınları ve vatandaşlar akın etti.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen baba Mikdat İdil, Yeşil Cami'de taziye dileklerini kabul etti.

Oğlunun vatan için şehit olduğunu belirten baba İdil, "Vatan, dostlar sağ olsun. Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz. Vatan için gitti. Mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Tüm şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vatanımız, onlara emanettir. Biz de vatan için varız ve vatan için gideceğiz. Dün öğle saatlerinde oğlumla konuştum, 'baba maça gideceğim sonra seni ararım' dedi. Sonra aradı konuştuk. Maçtan sonra da kendisine ulaşamadık." diye konuştu.

Şehit Soner İdil'in 3 ay önce çevik kuvvet polis memuru olarak göreve başladığı ve ilk görev yerinin de İstanbul olduğu öğrenildi.