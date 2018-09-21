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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Siyaset kampa giriyor

21 Eylül 2018, Cuma 21:28
Ankara’da sİyaset Meclİs’İn açılışıyla hareketlenecek. AKP, CHP, HDP, MHP arka arkaya kampa gİrİyor. Yenİ yasama dönemİne hazırlanan partİlerİn gündemİnde ekonomİdekİ gelİşmeler, yerel seçimler, İttİfak tartışmaları, af gİbİ bİrçok başlık bulunuyor.

Meclis’in 27. Yasama Dönemi için geri sayım başladı. 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılacak Meclis siyaset sahnesini hareketlendirecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, hem yeni yasama süreci hem de mart yerel seçimlerine hazırlanan siyasi partiler yeni dönem yol haritalarını belirlemek için arka arkaya kampa girecek.

İlk kamp CHP’nin

İlk kampa girecek siyasi parti CHP olacak. “CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” ismiyle duyurusu yapılan kamp 27-30 Eylül günlerinde Bolu-Abant’ta gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek kamp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından sonra basına kapatılacak kamp programının ilk bölümünde CHP Grup Başkanvekillerinin yasama faaliyetleri ile bilgilendirmesi var. Bu bölümde yeni sisteme uyum için değiştirilecek İçtüzük konusunun ele alınması bekleniyor. Kampın sonraki bölümlerinde 3 sunum yapılacak. Yerel Seçim Strateji belgesine ilişkin sunumu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Dış politikadaki gelişmelerle ilgili sunumu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Ekonomik Gelişmelerle ilgili sunumu ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak gerçekleştirecek. Kamp son yapılacak basın bilgilendirme toplantısı ile tamamlanacak.

AKP ittifakı istişare edecek

AKP’nin milletvekili kampı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonu gerçekleştireceği ABD ve Almanya seyahatleri nedeniyle 5-7 Ekim olarak planlandı. AKP, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında adres yine Kızılcahamam olacak. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta başta içtüzük olmak üzere yasama çalışmaları ele alınacak. Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda MHP’nin gündeme getirdiği ittifak önerisinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

HDP’li vekiller Ankara’da buluşacak

HDP Milletvekilleri seçimden sonra Van’da 2 gün süren bir kamp yapmıştı. Yeni yasama dönemi öncesi, 27 Eylül’de ise Ankara’da bir araya gelecekler.

İYİ Parti sahaya çıktı

Meclis’in 5. Partisi İYİ Parti ise seçimlerin ardından yaptığı olağanüstü kongre sonrası bir kampa ihtiyaç duymadı. Teşkilatlarda yeniden yapılanmaya gidilen partide yerel seçim startı da verildi. Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin başkanlığında oluşturulan heyetlerin tüm Türkiye’yi dolaşacakları programa başladı. Bu programın Meclis açılana kadar devam etmesi bekleniyor.

MHP kampında ittifak ve af gündemi

MHP grubunun kampı ise 29-30 Eylül arası Kızılcahamam’da yapılacak. 2 gün sürecek kampın açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir konuşma yapması bekleniyor. Daha sonra yapılacak basına kapalı bölümlerde başta af teklifi olmak üzere yeni dönem yasama çalışmaları, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde devam etmesi önerisi gibi başlıklar ele alınacak. Toplantıda ekonomideki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

 

Etiketler: seçim, partiler
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