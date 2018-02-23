Terör örgütü konvoyununun vurulmasına ilişkin TSK'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu. Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi. Konvoyun vurulma anı paylaşıldı Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı. AA

Okunma Sayısı: 513

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.