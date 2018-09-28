TOFAŞ’dan sonra Renault da üretimi durdurma kararı aldı

Araç üreticisi Renault, pazardaki daralmayı gerekçe göstererek 4 hafta boyunca Cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretim olmayacağını açıkladı.

Bir süredir Türkiye pazarındaki daralmanın kendilerine fatura edilmesi endişesi taşıyan Renault’dan işçilerinin endişelerini arttıran haber geldi. Evrensel’in haberine göre, şirket işçilere 4-12 vardiyasında Cumartesi günleri 4 hafta boyunca üretim olmayacağı bildirildi. Daha önce de TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma sebebiyle Ekim ayında Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara vereceğini duyurmuştu. TOFAŞ, geçtiğmiz Temmuz ve Ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara vermişti.

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