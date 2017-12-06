Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat tahliye edildi

Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-postaları haberleştiren Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Redhack davasında yargılanan 2’si tutuklu 6 gazeteci bugün ikinci defa hakim karşısına çıktı. Savcı, eski Diken editörü Tunca Öğreten ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’in tutukluluğunun devamını isterken, mahkeme tahliye kararı verdi. 300 günü aşkın gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ömer Çelik ile Metin Yoksu, Derya Okatan ve Eray Sargın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan Birgün çalışanı Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca Öğreten için adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla tahliye kararı verildi. Davanın üçüncü duruşması 3 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

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