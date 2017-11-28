Türkiye hep aynı sıkıntıları yaşıyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye’nin Suriye’de de, NATO’da da, Sarraf davasında da aynı sıkıntı yaşadığını belirterek, “Türkiye’nin bu kadar antipatik bir muameleye reva görülmesi; yani marka değerinin giderek zayıflaması gibi derinden büyümekte olan bir meseleyle karşı karşıya bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Karaalioğlu, “Mesele Sarraf dosyası mı?” başlığıyla dün yayımlanan yazısında, Türkiye’nin içeride ve dışarıda sıradışı; yani normalin üstünde sayıda sıkıntı yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Dış politikada işler yolunda gitmediği gibi her an yeni sürprizlerle karşılaşma ihtimali azalmıyor. İçeride ise, başta 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının hesabının görülmesi ve buna bağlı olarak kamu idaresinin yeniden yapılandırılması gibi ağır bir mesaiden geçiyoruz. Bu kadar çok işi olan ve darbe tehdidini yakın bir dönemde atlatmış olan bir ülkenin sıradışı gündemi olması tabiidir. Kaldı ki sadece içerideki FETÖ ile mücadele ediliyor ve daha yurtdışına kaçmış ya da oralarda uzun süredir örgütlü bulunan kısmıyla yüzleşilebilmiş değil.” ifadeleri yer aldı.

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