Türkiye'nin siber güvenliği güçlendirilecek

Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunların ele alınacağı uluslararası LOCARD Global Siber Güvenlik Zirvesi, 6 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

LOCARD Global Siber Güvenlik Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, 6 Kasım'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenecek zirvede, "Türkiye'nin siber risk haritası"nın çıkarılacağını ve "siber bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi" ana temasıyla alınabilecek tedbirlerin masaya yatırılacağını söyledi. Demirel, son dönemde Türkiye'nin karşılaşabileceği siber güvenlik riskleri ve kritik altyapıların güvenliğinin en önemli gündem maddeleri haline geldiğini ifade ederek, olası siber saldırılara karşı elektrik, doğalgaz, iletişim ve ulaşım altyapılarının nasıl korunması gerektiği, alınabilecek önlemler, muhtemel riskler ve bunlara karşı geliştirilecek çözümlerin zirvede öne çıkan başlıklar olacağını bildirdi. Siber mağduriyete çözüm arayışı Dünyada siber suçların ve siber zorbalığın oldukça hızlı artış gösterdiğine dikkati çeken Demirel, bu konuda önleyici tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi. Demirel, bilişim teknolojilerinin gelişimi ve hayatların dijitalleşmesiyle suçların da artık sanal ortama taşındığına dikkati çekerek, siber zorbaların, özellikle sosyal medyada anonim isimlerin ardına gizlenerek milyonlarca kullanıcıya rahatlıkla ulaşabildiklerini anlattı. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.