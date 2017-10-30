TUSKON davasında 10 sanığın tahliyesine karar verildi

TUSKON’a yönelik davada 10 sanığın tahliye edilmesine karar verildi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün tahliye talepleri ise reddedildi.

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üyelerine yönelik 86 sanıklı davanın duruşması bugün görüldü. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen duruşmaya, 25 tutuklu ve 18 tutuksuz sanık katıldı. Savunma yapan sanıklar tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması ve adli kontrolün yeterli olacağını gerekçeleriyle Nalan Erpolat, Özlem Rukiye Üçüncü, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Emrullah Emre Topal, Rüstem Karaoğlan ve Harun Akca’nın tahliye edilmesine karar verdi. Nihat Kurt ve Cahit Durmaz’ın ise yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tahliyelerine karar verildi. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen 10 sanığın, her cuma günü adreslerine en yakın karakola giderek imza atmaları şartı getirildi.

Ayrıca tahliye edilen 10 sanığın mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin de kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 4 Aralık’a tarihine ertelendi.

Tahliye talepleri reddedilen Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü ve diğer sanıklarının tutukluluk hali devam edecek.