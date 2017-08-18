Unutulduğu servis aracında ölen çocuğun okulu hakkında karar

İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulun kapatılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından görevlendirilen müfettişler ön raporunu tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

Alperen Sakin, kayıtlı değilmiş

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere de yer verildi.

Olayda ölen Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Servis görevlisi kadın yeniden gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede ölen Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil bütün delillere el konulduğu belirtildi.

Aynı zamanda kreş sahibi ve müdürünün eşi olan servis şoförü T.İ'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı, daha önce savcılıktan serbest bırakılan servis görevlisi D.K'nin yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olay

İzmir'de 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayın ardından Alperen'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. T.İ, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanırken D.K. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti.

***

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'ye göre İman ve İslamiyet, evladı vefat eden Mümin anne ve babaya şöyle der:

Anne babaya şefaatçi olacak

-Çocuğun şefkatli Yaratıcısı, onu geçici dünyadan çıkarıp ebedî cennetine götürecek.

-Ebediyyen masum, mutlu bir çocuk olarak kalmasını sağlayacak.

-Anne-babasına şefaatçi yapıp onların da cennete girmesine müsaade edecek.

-Anne-babasıyla birlikte cennette ebedî aile sıcaklığını yaşamalarını temin edecek.

-Ayrılık kısa sürelidir. Birliktelik ise ebedî olacak.

-Hüküm Allah’ındır kaidesi unutulmamalıdır.

-“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) ayeti de daima hatırlanmalıdır.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 'Çocuk Taziyenamesi' olan 17. Mektubu okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#128

***

Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması;

Yeni Asya Gazetesi eski yazarlarından Yard. Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kaleme aldığı,son derece etkileyici bir hatırası İman ve İslamiyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğu hakikatinin bir kez daha tefekkür edilmesine vesile oluyor. Milyonlarca insanın imanının kurtarılmasına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eczanesi, ve o nurlu eczaneden 'Çocuk Taziyenamesi' isimli bir deva; küçük kızları trafik kazasında vefat eden inanç noktasında oldukça zayıf ve üzüntü ve bunalım nedeniyle birlikte intihar etme noktasına kadar gelen bir çiftin hayatının nur ve sürurla dolmasına vesile oluyor.

Doç. Dr. Kenan Taştan'ın uzun hatırasının devamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kucuk-kizi-vefat-eden-bir-annenin-bediuzzaman-in-cocuk-taziyenamesiyle-yeniden-dogmasi_334663