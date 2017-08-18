"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Unutulduğu servis aracında ölen çocuğun okulu hakkında karar

18 Ağustos 2017, Cuma 17:24
İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulun kapatılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından görevlendirilen müfettişler ön raporunu tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

Alperen Sakin, kayıtlı değilmiş

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere de yer verildi.

Olayda ölen Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Servis görevlisi kadın yeniden gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede ölen Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil bütün delillere el konulduğu belirtildi.

Aynı zamanda kreş sahibi ve müdürünün eşi olan servis şoförü T.İ'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı, daha önce savcılıktan serbest bırakılan servis görevlisi D.K'nin yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Olay

İzmir'de 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayın ardından Alperen'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. T.İ, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanırken D.K. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti. 

***

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'ye göre İman ve İslamiyet, evladı vefat eden Mümin anne ve babaya şöyle der:

Anne babaya şefaatçi olacak

-Çocuğun şefkatli Yaratıcısı, onu geçici dünyadan çıkarıp ebedî cennetine götürecek.

-Ebediyyen masum, mutlu bir çocuk olarak kalmasını sağlayacak.

-Anne-babasına şefaatçi yapıp onların da cennete girmesine müsaade edecek.

-Anne-babasıyla birlikte cennette ebedî aile sıcaklığını yaşamalarını temin edecek.

-Ayrılık kısa sürelidir. Birliktelik ise ebedî olacak.

-Hüküm Allah’ındır kaidesi unutulmamalıdır.

-“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) ayeti de daima hatırlanmalıdır.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 'Çocuk Taziyenamesi' olan 17. Mektubu okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#128

***

Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması;

Yeni Asya Gazetesi eski yazarlarından Yard. Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kaleme aldığı,son derece etkileyici bir hatırası İman ve İslamiyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğu hakikatinin bir kez daha tefekkür edilmesine vesile oluyor. Milyonlarca insanın imanının kurtarılmasına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eczanesi, ve o nurlu eczaneden 'Çocuk Taziyenamesi' isimli bir deva; küçük kızları trafik kazasında vefat eden inanç noktasında oldukça zayıf ve üzüntü ve bunalım nedeniyle birlikte intihar etme noktasına kadar gelen bir çiftin hayatının nur ve sürurla dolmasına vesile oluyor.

Doç. Dr. Kenan Taştan'ın uzun hatırasının devamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kucuk-kizi-vefat-eden-bir-annenin-bediuzzaman-in-cocuk-taziyenamesiyle-yeniden-dogmasi_334663

AA

Etiketler: izmir, öğrenci servisi
Okunma Sayısı: 950
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.