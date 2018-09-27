Uyuşturucu raporunda PKK ayrıntısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının “2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu”nda terör örgütü PKK’nın uyuşturucu sevkiyatında önemli rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına yer verildi.

Raporda şu bilgilere yer verildi: “Türkiye eroinin Avrupa’ya sevkiyatında transit ülke ve Avrupa’da üretilen sentetik uyuşturucular bakımından da hedef ülke durumundadır. PKK/KCK terör örgütü, bu iki kaçakçılıkta da etkindir. Bunun haricinde PKK/KCK terör örgütü Irak’ın kuzeyindeki kamplarda kurduğu imalathanelerde eroin imal etmekte ve ticaretinde aktif olarak rol almaktadır. Örgüt bununla yetinmeyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki vatandaşları kenevir ekimi için zorlamakta ve sözde vergi adıyla topladığı paralarla terör eylemlerini finanse etmektedir. PKK/KCK terör örgütü birçok farklı suç türünden gelir elde etmekte ve yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağlamaktadır. Bu gelir, örgüt elemanlarının barınma ve silahlandırılmaları için kullanılmaktadır.”