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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Vatan kapandı, Yaysat da kapanıyor

01 Kasım 2018, Perşembe 16:00
Demirören Medya grubunun 5 gazetesinden birisi olan Vatan gazetesi, bugün çıkardığı son sayısıyla okurlarına veda etti.

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan ve 2011 yılında Demirören Medya tarafından satın alınan Vatan gazetesi yayın hayatına son verdi. Gazetenin bugün yayımlanan son sayısında, Vatan gazetesinin Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak basılacağı ve internet yayınına devam edeceği belirtildi. Veda açıklamasında “‘Halktan kopmadan, kimseden korkmadan’ sloganı ile 16 yıl önce başladığımız yolculuğa bugün nokta koyuyoruz. Bizi bu habercilik serüveninde yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza sonsuız teşekkür ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Sadece Turkuvaz Dağıtım kalıyor 

Türkiye’de medya dağıtımı tek bir şirkete kalıyor. Odatv’nin haberine göre Demirören Grubu, Yaysat’ı kapatma kararı aldı. Yaysat dağıtımını yaptığı yayın kuruluşlarına “Bu ay son, kapatıyoruz” bildiriminde bulunuldu. Türkiye’de gazete ve dergilerin dağıtımını yapan iki şirket var. Birisi Sabah ve Atv’nin de içinde bulunduğu Turkuvaz Medya’nın sahibi olduğu Turkuvaz Dağıtım. Medya grubunun başında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor. Diğer dağıtım yapan şirket ise Yaysat. Demirören ailesi Yaysat’ı da Doğan Medya’dan satın almıştı. 

Etiketler: yaysat, vatan
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