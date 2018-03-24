Vicdanın rengi Yeni Asya

Bütün Türkiye’de sürdürdüğümüz tanıtım çalışmaları kapsamında Batı Karadeniz’in incisi Düzce’nin cadde ve meydanları da Yeni Asya kırmızısıyla renklendi. Gazetemiz 49 yıldır her gün yaptığı gibi her platform ve mecrada vicdanlara sesleniyor.

Yeni Asya’nın yeni yayın döneminde, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak amacıyla başta TV’ler, sosyal medya ve açık hava olmak üzere bütün platform ve mecralarda yurttaşlara ulaşmak amacıyla başlattığı tanıtım çalışmaları etkili biçimde sürdürülüyor. Türkiye’nin en can alıcı sorunlarına ‘sağduyu’ ve ‘vicdan’ temelinde çözüm bulunabileceğine 49 yıldır işaret eden Yeni Asya, yayıncılık anlayışını daima toplumsal sorumluluklarından alıyor. Gelecek yıl yarım asra ulaşacak gazetecilik geçmişinde daima adalet arayışını sürdüren gazetemiz, vicdan ve sağduyu temelinde hareket ediyor. Yeni Asya kırmızısı ilgi görüyor Batı Karadeniz’in şirin ili Düzce’ye ulaşan tanıtım çalışmaları kapsamında şehrin en önemli noktalarında Düzcelilerle buluşan afişlerimiz, toplumun vicdan ve sağduyu ihtiyacını önceliyor. Billboard ve raketlerle açık hava tanıtımları sürdürülen gazetemizin 50. yıl dönümü yaklaşırken, toplumun bütün kesimlerine ulaşma amacıyla hareket ediliyor. Haber Merkezi

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