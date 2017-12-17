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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

"Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" yazısı duvarı süslüyor

17 Aralık 2017, Pazar 10:40
Öğretileriyle tüm insanlığı etkileyen Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin - Radiyallahu Anh- vefatının ardından yaptırılan ve bugün müze olan türbesi, tarihi ve kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan ve bugün müze olan türbesi, zengin kültürel değerleriyle milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Eserlerinde verdiği öğretileriyle insanlığı etkileyen Hazreti Mevlana'nın, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan türbesini ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın ediyor.

"Hazreti Mevlana'nın Balkanlara en büyük etkisi İslam'ın yayılmasındadır"

Türbe en hareketli günlerini yaşıyor

Sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajlarıyla tüm insanlığı kucaklayan Hazreti Mevlana'nın metfun bulunduğu müze, 7 Aralık'ta başlayan ve "Şeb-i Arus Törenleri" olarak da bilinen Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle en hareketli günlerini yaşıyor.

Mevlana Müzesi'nin bulunduğu yer, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi. Mevlana, "düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta vefat edince, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi.

Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteği üzerine Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra" (Yeşil Kubbe) yaptırıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak açıldı.

Altın kabartma levha görkemiyle büyülüyor

Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan yerlerinden Mevlana Müzesi'nin 4 kapısı bulunuyor. Müzeye, Selimiye Camii yönünden girilen "Dervişan", Üçler Mezarlığı'na açılan "Hamuşan" ile günümüzde turistlerin girişinin sağlandığı "Çelebiyan" ve "Küstahan" diye adlandırılan bu kapıların her biri ayrı anlamı ihtiva ediyor.

Avlusunda Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı şadırvan, çeşmesiyle hemen fark ediliyor. Tilavet Odası'ndan girişin yapıldığı müzede ise devirlerinin meşhur hattatlarının levhaları ile Sultan 2. Mahmud'un yazdığı altın kabartma bir levha görkemiyle büyülüyor.

"Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" yazısı duvarı süslüyor

Mevlana'nın felsefesini özetleyen, "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" yazılı levha ise salonun solundaki duvarı süslüyor.

Türbeye gelenler biraz ileride Kubbe-i Hadra'nın altında Hazreti Pir ve oğlu Sultan Veled'in sandukaları ile karşılaşıyor. Burada sandukanın başında dua eden ziyaretçilerden çoğu müze akustiğinin de etkisiyle duygusal anlar yaşıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı ​mermerden sandukanın üstünde, altın ve ipekten dokunmuş, hat süslemeleri, Ayetel Kürsi, peygamber isimleri, Fatiha Suresi'nin yazılı olduğu örtü bulunuyor.

Türbedeki "Nisan tası" dikkati çekiyor

Müzenin en nadide eserleri arasında yer alan "Huzuru Pir" adı verilen ana salonundaki Türk maden sanatının en güzide eserleri arasında gösterilen Nisan tası, hayranlıkla izlenen eserlerin başında gösteriliyor.

Gümüş, bronz ve bakırdan imal edilen ve geçmişte nisan yağmurları toplandığı için "Nisan tası" adı verilen madeni eserin, içinde toplanan dualı suyun şifalı olduğu inancıyla dağıtıldığı biliniyor.

Hazreti Osman döneminde yazılan Kur'an-ı Kerim

Müzede, Hazreti Osman - Radiyallahu Anh- döneminde yazıldığı tahmin edilen 9 Kur'an-ı Kerim sayfası büyük ilgi görüyor.

Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemi Mevlevileri'nin kişisel eşyalar, el yazması kitaplar, 999'luk tespihler ve Mevlevi tarikatında kullanılan müzik aletleri en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor.

Anne tarafından Osmanlı halifesi, baba tarafından ise Hindistan şahının torunu olan Bereket Han tarafından müzeye bağışlanan ve kufi yazısıyla ceylan derisi üzerine yazılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları dikkatle inceleniyor.

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İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Büyük İslam Alimi Hazreti Mevlana hakkında ne demişti?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ustad-hazreti-mevlana-hakkinda-ne-demisti_372339

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AA

Etiketler: hazreti mevlana
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