Yalova, Bediüzzaman’ı yâd edecek

Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 57. yılı dolayısıyla düzenlenen bir panelle Yalova’da yâd edilecek.

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 57. yılı dolayısıyla 23-30 Mart arasında düzenlenen Bediüzzaman Haftası kapsamında Yalova’da düzenlenen “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu bir panelle yâd edilecek. Son âna kadar çeşitli engellerin çıkartıldığı programın, çevre il ve ilçelerin katılımıyla yoğun bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 57. yılı dolayısıyla bütün Türkiye’de 23-30 Mart arasında Bediüzzaman Haftası kapsamında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Gazetesi’nin tertip ettiği Bediüzzaman Kongresi ve paneli 26 Mart’ta yapılmıştı. Bediüzzaman Haftası faaliyetleri, bu defa Yalova’da yapılacak “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu panelle devam ediyor. Yalova Belediyesi Meclis Salonu’nda 31 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek panelde Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasını yapacak. Moderatörlüğünü Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun’un yapacağı panelde Prof. Dr. Ahmet Battal ve Mazlumder eski Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşmacı olarak yer alacak. Yeni Asya Yalova Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ve 31 Mart Cuma günü saat 20:00’da başlayacak faaliyette gazetemiz yazarlarından Atilla Yılmaz’ın şiir dinletisi ayrı bir renk katacak.

Bediüzzaman Haftası kapsamında yapılan faaliyet, Bediüzzaman’ın “Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilemez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilemez.” şeklindeki önemli ve ders alınması sözüyle vatandaşlara duyuruldu. Ayrıca Yalova’nın çeşitli yerlerine asılan tanıtım afişleri ile bütün Yalovalılar programa dâvet edildi.

Yalova - Yeni Asya