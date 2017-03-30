"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yalova, Bediüzzaman’ı yâd edecek

30 Mart 2017, Perşembe
Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 57. yılı dolayısıyla düzenlenen bir panelle Yalova’da yâd edilecek.

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 57. yılı dolayısıyla 23-30 Mart arasında düzenlenen Bediüzzaman Haftası kapsamında Yalova’da düzenlenen “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu bir panelle yâd edilecek. Son âna kadar çeşitli engellerin çıkartıldığı programın, çevre il ve ilçelerin katılımıyla yoğun bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 57. yılı dolayısıyla bütün Türkiye’de 23-30 Mart arasında Bediüzzaman Haftası kapsamında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Gazetesi’nin tertip ettiği Bediüzzaman Kongresi ve paneli 26 Mart’ta yapılmıştı. Bediüzzaman Haftası faaliyetleri, bu defa Yalova’da yapılacak “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu panelle devam ediyor. Yalova Belediyesi Meclis Salonu’nda 31 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek panelde Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasını yapacak. Moderatörlüğünü Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun’un yapacağı panelde Prof. Dr. Ahmet Battal ve Mazlumder eski Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşmacı olarak yer alacak. Yeni Asya Yalova Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ve 31 Mart Cuma günü saat 20:00’da başlayacak faaliyette gazetemiz yazarlarından Atilla Yılmaz’ın şiir dinletisi ayrı bir renk katacak. 

Bediüzzaman Haftası kapsamında yapılan faaliyet, Bediüzzaman’ın “Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilemez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilemez.” şeklindeki önemli ve ders alınması sözüyle vatandaşlara duyuruldu. Ayrıca Yalova’nın çeşitli yerlerine asılan tanıtım afişleri ile bütün Yalovalılar programa dâvet edildi. 

Yalova - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 698
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.