Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltılar devam ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. Muhalif öğrenciler her an gözaltına alınma tedirginliği yaşadıklarını belirtirken, çoğu öğrenci de eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Üniversitedeki son gelişmelere ilişkin konuştuğumuz öğrenciler ise isimlerini vermek istemedi. “Artık söyleyecek her kelimemiz bir gözaltı gerekçesi oluşturabiliyor” diyen üniversite öğrencisi Z. M. ve S.B., üniversite ‘muhbirlik’ yapıldığını söylüyor. Duvar’da ere alan habere göre, Z.M. üniversite içinde farklı düşünceye sahip birçok öğrencinin savaş karşıtı açıklama yaptığını söylüyor. “Yargılama süreci olmadan nasıl terörist diyebiliyor?” sorusunu soran Z.M. şöyle devam ediyor; “Şu an okul içine baktığımızda bir grup Müslüman öğrenci de savaşa karşı açıklama yaptı. Boğaziçili öğrenciler olarak sanki teröristmiş gibi hedef gösteriliyoruz. Bir yargılanma süreci olmadan, kime nasıl ‘terörist’ diyorlar bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Zaten yargılama süreci başladığı takdirde bu yargılama adil olur mu onu da bilmiyoruz. Çünkü bir hedef gösterilme durumu var. Yapılan bu baskılar gözaltılar okulumuzun marka değerini de düşürüyor. Bu yapılanlar kabul edilemez. Bunu kabul etmeyeceğiz.”