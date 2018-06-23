Yargıtay: ByLock iddiası ispatlanmalı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle verilen mahkûmiyetlerin bozulmasına emsal olacak önemli bir karar verdi. Buna göre ByLock kullanıcısı olduklarının belgelerle ispatlanması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CG-NAT verileri için önemli bir karar verdi. Daire, kişinin Bylock kullandığının ancak “Bylock sistemine girdiğinin ve sistemi kullandığının USER-ID ve grup elemanlarını içerir Bylock Tespit Değerlendirme Tutanağı ve CGNAT kayıtlarının içeren belgelerle” ispatlanması gerektiğine karar verdi. Daire, kullanıcı adı ve şifrelerinin belirlenememesi ve fakat CGNAT verileri ile Bylock sunucuna bağlanmanın iki şekilde de anlaşılabileceğine dikkat çekti. Yargıtay, kararında “Sadece CGNAT verisi var ise bu veri, kişinin Bylock sunucusuna bağlandığını gösterebileceği gibi, tuzak yöntemlerle Bylock sunucuna yönlendirilmiş olabileceğini de gösterebilir” demiştir. 16. Daire bu nedenle, kişinin Bylock sistemini kullandığının, CGNAT verisine ilave olarak kullanıcı adı, şifre ve grup elemanlarını içerir Bylock tespit değerlendirme tutanağıyla kesin olarak kanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

Mahkûmiyetler bozulacak

Yargıtay 16. Dairesinin bu kararı, kullanıcı adı ve şifresi, muhtevası olmayan ve buna rağmen Bylock kullanıcısı olarak görünenler için çok önemlidir. Memurlarnet’in haberine göre, bu karar tüm delillerle gerçekten örgüt üyesi olduğu ispatlananların tutuklanması gerektiğini ancak bütün delillerle Bylock kullandığı ispat edilemeyenlerin serbest bırakılması gerektiği anlamına gelmektedir.