Yeni dönem başladı

Pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini nüfus müdürlüklerinden alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.

Yeni dönem başvurularda sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi.

Başvuru için gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını iletti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, yaptığı açıklamada, düzenlemeyle vatandaşların, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabileceklerini, böylece vatandaş lehine bir zaman tasarrufu ve kolaylık sağlanacağını söyledi.