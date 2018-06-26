YSK Başkanı Sadi Güven: Sisteme girilmemiş oy kalmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sisteme girilmeyen hiçbir sandık sonucu bulunmadığını, sonuçların tüm siyasi partilerle de paylaşıldığını bildirdi.

Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık." dedi.

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