"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

YSK Başkanı Sadi Güven: Sisteme girilmemiş oy kalmadı

26 Haziran 2018, Salı 16:20
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sisteme girilmeyen hiçbir sandık sonucu bulunmadığını, sonuçların tüm siyasi partilerle de paylaşıldığını bildirdi.

Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık." dedi.

 

Etiketler: YSK, Sadi Güven, oy, sistem, sandık
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beklenen sağanak yağış hakkında AKOM'dan yeni açıklama

    AKP MYK'sı seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cuma günü toplanıyor

    Muharrem İnce 81 ile teşekkür ziyaretinde bulunacak

    İran lideri Hameney'in askeri danışmanı Ruhani hükümetini eleştirdi

    Kılıçdaroğlu: 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz'

    Esed'den şaşırtan açıklama: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi

    Meral Akşener seçimden sonra ilk defa konuştu: İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz

    Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı 2018'in ilk altı ayında arttı

    Yeni yasama ve yürütme dönemi takvimi belirlendi

    AB 7 Myanmarlı üst düzey asker hakkında yaptırım kararı aldı

    Muharrem İnce'den dikkat çeken 'seçim' açıklaması

    Yurt Dışı oyları İYİ Parti'ye 2 vekil kaybettirdi

    AKP'deki yüzde 7.1'lik oy kaybı değerlendirildi

    Beyaz Saray'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama

    Demokrasi sınavı devam ediyor

    6 trilyon dolarlık ‘siber’ risk

    İşte son 16 turunda ilk iki eşleşmeler

    İKV’den OHAL kalksın çağrısı

    Demokrat adaylar milletvekili oldu

    KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gençlerimize ihtiyacımız var
    Faruk ÇAKIR

    Camilerde çocuk sesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kader ve sebepler
    Muzaffer KARAHİSAR

    Köşedeki adam
    Ahmet BATTAL

    Tahterevallinin merkezinde duranlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur siyasî problemleri de halleder
    Cevher İLHAN

    Seçim sonuçlarının doğru okunması
    Genel

    İki yıldır oğluna hasret
    Osman KOYUNCU

    Hasenat ve salihatın farkları
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm medeniyetinin mimarları - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.