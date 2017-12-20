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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

YTÜ'ye ilişkin davada 22 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

20 Aralık 2017, Çarşamba 15:27
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Gülen Hareketi yapılanmasına ilişkin 13'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı 22 sanığın onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 22 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 13 tutuklu sanık, 1 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. 

Mahkeme heyeti, sanıklardan Salih Demirel hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen dava ile bu davanın birleştirilmesine karar vererek ve sanık hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasına karar verdi.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı Aydın Boztaş, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, mütalaasını okudu.

Mütalaada, Gülen Hareketinin yapısı ve kuruluşuna ilişkin bilgiler ve 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç anlatıldı. 

Gülen Hhareketinin üniversite ve akademik yapılanmasına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, YTÜ'de akademisyen ya da memur sıfatıyla kamu görevi ifa eden sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bir kısmının banka hesaplarında artış olduğu, bir kısmının da Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine dava açıldığı anımsatıldı.

Yapılan yargılama sonucunda, üniversitede akademisyen sıfatıyla kamu görevlisi olan 22 sanığın Bylock programını indirdiğini ve kullandığı tarihlere yer verilen mütalaada, sanıklar Abdullah Bal, Fatih (Fetullah) Karabiber, İbrahim Özbek, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Tamer Coşkun, Yusuf Duran, Mustafa Başıbüyük, Ergün Yaşar, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydın, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Harun Akif Kabuk, Mehmet Rıfat Kamber ve Bünyamin Yağcıtekin'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan heyet, sanıklara esas hakkındaki son savunmalarını yapmak üzere süre verilmesine, sağlık sorunları nedeniyle tutuklu sanık Selahattin Aydoğdu'nun adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.

Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 14 Şubat 2018 tarihine erteledi.

AA

Etiketler: yıldız teknik üniversitesi, mahkeme, dava
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