Yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalandı

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının şube müdürü de gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Şube Müdürü İ.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, Anadolu Farm'ın kurucusu adıyla gazetecilere açıklamada bulunduğu, yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı. Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı. 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar: Bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı! AA

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