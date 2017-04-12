"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kanunî temsilcilerin vergisel sorumluluğu

Günseli Zeynep KALINDAMAR
12 Nisan 2017, Çarşamba
Değerli okurlar bilindiği üzere sıkça rastladığımız güncel konulardan biri olan kanunî temsilcilerin vergisel sorumluluğu hakkında açıklama yapmaya çalışacağız. Türk Vergi Sisteminde Kanuni Temsilcilerinin Ödevi VUK10. yer alırken 6183 AATUHK’nun Mükerrer 35. Maddesin de sorumlulukları hüküm altına alınmıştır.

Bu iki maddeyi değerlendirirsek; VUK.10 md.sinde geçen kanuni temsilcilerin vergi ödevlerini yapmamaları durumunda mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla kanuni temsilcinin şahsi malvarlığına gidileceği hüküm altına alınarak “kusura dayalı sorumluluk” yüklenmiştir. 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. maddesinde ise tam tersi şekilde “kusursuz sorumluluk” yani müteselsil sorumluluk yüklemektedir. Bu da şirket ortaklarıyla aynı derecede borçlardan sorumlu demektir. Ve amme alacaklarında öncelikli durumu geçmektir kanuni temsilci ve ortaklar olarak. Bunun ayrımına vardıktan sonra uygulamada görülen bazı durumlara değinelim.

Kanuni Temsilci ya da Ortaklar kusurlu olmadığı halde zamanaşımına takılmış ya da vergi cezası ödemek durumunda kalan kanuni temsilcinin, ödediği miktarı, kusurlu olan kişi ya da kişilere “rücu etme hakkı” mevcut olup bu hakkını hukuk mahkemesine başvurarak arayabileceklerdir. Kanuni temsilcilerin şirketten ayrıldıklarından sonra ticaret sicilinden kayıtlarını usulüne uygun olarak ilân etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adlarına yıllar sonra şirketin vergi borçlarından dolayı ödeme emri düzenlenmesiyle karşılaşmaları kaçınılmaz olacaktır. Ne yazık ki ödeme emri ve tebliğ edilmeden yapılan tüm işlemler yürütmeye aykırı olup bir takım mağduriyetler doğurmaktadır örneğin; şirket ortağının yada kanuni temsilcinin kişisel banka hesabına bloke konulması, ticari itibarın zedelenmesi gibi durumlar kaçınılmaz olmaktadır.

Şirketin vergi borcu nedeniyle şirket ortağı veya kanuni temsilcisine başvurabilmek için öncelikle şirket hakkındaki takibat sonuçlandırılmalıdır. Şirket hakkında takibat yapılırken şirket adına ödeme emri düzenlenmeli, bunlar usulüne uygun doğru kişiye tebliğ edilmeli, şirket hakkında malvarlığı araştırması yapılmalı ve öncelikle şirketin vergi borcunun şirketin malvarlığından tahsiline gidilmelidir. Ancak şirket hakkında malvarlığına rastlanılmaması durumunda şirket ortağı/kanuni temsilcisinin sorumluluğuna başvurulmalıdır. Şirket hakkındaki takibat sonuçlandıktan sonra kanuni temsilci/ortak adına başlayacak takibat ödeme emri ile başlanmalı düzenlenen ödeme emrinden sonra, idare tarafından şirketin kanuni temsilcisi/ortağı hakkında malvarlığı araştırması yapılabilecek malvarlığına rastlandığı takdirde haciz işlemi tesis edilmelidir.

Haciz işleminden sonra elde edilen malvarlığı satılarak şirketin borcu tahsil edilmeye çalışılmalıdır. İdare yukarıda saymış olduğumuz şirket ve kanuni temsilci/ortak hakkındaki takip sırasına dikkat etmelidir. Yapacağı her bir işlemi kanuna uygun yapmalıdır. Uygulamada ki bu aksakların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yargının iş yükü artacak, ve idarenin elde edeceği gelire bir türlü ulaşılamayacaktır. Şirket temsilcisi olmadan önce mutlaka bir 3568 sayılı yasa ile yasal bir statüye sahip olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin bilgisine danışarak Kanuni Temsilci olmaya karar verilmelidir kişi ya da kişiler. Sorumluluklarının bilincinde olmalıdır aksi halde cezai müeddiyelerle karşı karşıya kalabilir. Tüm okurlara faydalı olması temenlisiyle…

KAYNAKÇA: VUK10-AATUHM MÜKERRER 35 VE 35 MD.

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    43. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oda TV davasında karar açıklandı

    Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

    Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

    Yanıltıcı paylaşımlara dikkat: Hangi durumda oyunuz geçersiz sayılacak?

    ‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’

    Kilis'te askeri bölgede alarm!

    Dikkat: Trafik sigortasında araç sahiplerine önemli uyarı!

    MHP'lilerin yüzde 90'ı 'Hayır' diyecek

    Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit

    Tekstil fabrikasında patlama: İşçiler hastaneye kaldırıldı

    Tünel kazarak bomba yerleştirmişler

    Şiddetli patlamadan bir acı haber daha!

    Murat Ülker referandum kararını açıkladı

    Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı

    İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler

    Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

    Akıllı telefonlarda büyük tehlike

    İran'dan ABD'ye tehdit: Tekrar saldırırlarsa bunu ağır ödeyecekler

    İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

    Gerekirse bir daha referanduma gideriz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler
    Genel

    Murat Ülker referandum kararını açıkladı
    Genel

    Bu yaklaşımla herkes suçlanabilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclise bypass
    Genel

    Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı
    Genel

    Nur: Buradaki herkes gazete ve çalışanları için duâ ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Dili’ne Agop, Türk Tarihi’ne Josef
    Genel

    ‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’
    Mağdur Kürsüsü

    “Benim adım yetim”
    Genel

    Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.