2016 yılımız (2)

Geçen haftaki yazımızda neşriyat hizmetlerimizin geneline bakmış ve o gözle bir değerlendirme yapmıştık.

Bu hafta ise 2016 yılı cezaevi hizmetlerimizin bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Zaman zaman bu değerlendirmenin yapılmasının zarurî olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hizmetleri birlikte yapıyoruz.

2016 yılında birlikte yaptığımız ilk hizmet “Cezaevlerine 1500 Dergi Ulaştırma” idi. Bu çalışma neticesinde Eylül ayında bin 150 dergimizi Türkiye’nin muhtelif cezaevlerine gönderdik. Bu hizmet hepimizindir. İkinci toplu hizmetimiz “Cezaevlerine 500 Ramazan Kitap Paketi” idi. Ramazan ayına az vakit kala başladığımız bu hizmetimiz sizlerin de yoğun desteği ile güzel neticelere vesile oldu. Birçok yeni cezaevine Külliyat dahil yayınlarımızı götürdük. Birçok yeni mahkûm yayınlarımızı tanıdı, memnuniyet ifadeleri olarak mektuplar yazdılar. Göndermeyi planladığımız “500 Ramazan Kitap Paketi”nden çok daha fazlasını gönderdik. Paket istekleri Ramazan ayından itibaren Eylül ayına kadar devam etti. Bu arada yayınlarımız vesilesiyle çok güzel iman-Kur’ân hizmeti yaptığımız İstanbul’daki bir cezaevi kitap kabulünü yasakladı. Üzülerek yazıyorum ki, bazı mektupların isteklerini gönderemedik.

2016 yılının son çalışması olarak 2017 yılı takvimlerini yine siz okuyucularımızla birlikte yaptık. Görüştüğümüz kimselere geçen yılki kadar olmamakla beraber, bu seneki hedefimize uygun rakamda takvim gönderdik. Bazı yerlerden ikinci defa takvim istediler. Teşekkür telefonları geldi. Halen takvim göndermeye devam ediyoruz. Tekrar bu hizmetlerde bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

15 Temmuz ihtilâl teşebbüsünden sonra da anladık ki, Risale-i Nurlar Medrese-i Yusufiyelerde en çok okunan ve en çok aranan kitaplar.

Umumî musîbetlerin herkese zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Bizim hizmetlerimiz de yaşanan olaylardan etkilendi. Bize destek olan bazı kimselerin işleri bozuldu. Malûm sağlık kuruluşları ile yıllardır münasebetlerimiz vardı. O kuruluşlar tamamen yok oldu. Bize destek olan bazı kimselerin birinci dereceden akrabaları açığa alındı veya işten el çektirildi. Biz de bu gelişmeler neticesinde bazı tedbirler aldık. Gönderdiğimiz dergi sayısını yaklaşık yüzde 25 azalttık. Üzülerek de olsa belirtmeliyim ki, kargo masraflarını azaltmak için hizmetlerimizin lokomotifi olarak gördüğümüz dergilerimizi 2 ayda bir gönderebiliyoruz. Hem yayınlarımıza destek hem de mahkûm kardeşlerimize verdiğimiz saygıdan dolayı her zaman birinci el kitap gönderdik. Son durumların getirdiği sonuçtan dolayı geçici bir süre de olsa bu yayınları sizden bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde daha detaylı duracağız. Gazete havuzumuz da bitti. Bütün bunlara rağmen daha fazla şevk ve gayretle sizlerle beraber inşaallah hizmetlerimizin başındayız.

“Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şamiye)

Ve bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

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Yeni Asya Neşriyat Yayınları,

Değerli Yeni Asya Neşriyat yetkilileri. Ben sizi Aydın T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan takip ediyorum. Buraya 3 Eylül’de tutuklu olarak getirildim.

Gazetenizi koğuşumuzdaki 29 arkadaşımızla her gün okuyoruz. İlgi ile takip ediyoruz. Aynı koğuşta kaldığımız arkadaşlar da gazetenizi beğenerek okuyorlar.

Gazetenizde reklâmını yaptığınız Risale-i Nur Külliyatı’ndan ya koğuşumuza ya da Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine göndermeniz mümkün mü diye yazıyorum. Biz burada Risale-i Nur okumak istiyoruz, ama maalesef kütüphanede bir takım olmasa da bazı kitaplar var. Onlara da talep çok olunca bize gelmiyor. Daha Eylül ayından beri Risale-i Nur koğuşumuza girmedi.

Elinizde bizler için gönderebileceğiniz, 29 arkadaş ile beraber istifade edebileceğimiz Risale-i Nur eserlerinden göndermenizi isteriz. Ailelerimizin getirdikleri cezaevinde bize teslim edilmiyor. O nedenle belki yayıneviniz gönderir ise belki onları okuma ve ulaşma şansımız olur.

Tam takım olmasa bile eserlerden bazılarını göndermeniz bizim istifademize olacaktır.

En derin saygı ve sevgilerimi 29 arkadaşımız adına da sunuyorum.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

En kısa zamanda cevap bekliyoruz. Gözümüz göndereceğiniz Risalelerde veya gönderemiyoruz diyeceğiniz iki satır mektupta.

Mehmet Harun TOPRAK, Aydın T Tipi Ceza İnfaz Kurumu. A-8 Koğuşu

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.