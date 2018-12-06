"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Doğruluk

H. Muharrem OKUR
06 Aralık 2018, Perşembe 01:18
Bu haftaki yazımızda, yaşamımızda doğruluğun önemi ile ilgili âyet-i kerime, hadis-i şerifler ve Bediüzzaman Said Nursî’den bazı vecizeleri nakletmek istiyorum.

“Ve de ki: “ Ey Rabbim, gireceğim her yere doğrulukla girmemi,  çıkacağım her  yerden doğrulukla çıkmamı nasip et. Bana yüce katından bir kuvvet ver.” (İsra Sûresi: 80) 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzab Sûresi: 70) 

“Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olunuz. Hak ve adalet ölçülerini aşmayınız. O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hûd Sûresi: 112) 

*

“Her türlü gerçek dışı sözü söylemekten sizi nehyediyorum.”  (Camiü’s Sağîr, Hadis No: 1495) 

“Senin doğru konuştuğuna inanan bir din kardeşine yalan konuşman büyük bir hıyanettir.” (Camiü’s-Sağir Hadis No: 6215)

*

“Sual- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

Cevap- Doğruluk.

Sual- Daha?

Cevap- Yalan söylememek.

Sual- Sonra?

Cevap- Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd.

...

Sual- Neden?

Cevap- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır.” (Münâzarât)

“Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde (sosyal hayatında) ukde-i hayatiyesidir. (hayat düğümü)”

“Küfür, bütün enva’ıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur.”

“Necat (kurtuluş) yalnız sıdkla, doğrulukla olur.”

“Maslahat (fayda, yarar) için kizb ise, zaman onu neshetmiştir.”

“Yaşasın sıdk! Ölsün yeis!” (Tarihçe-i Hayat)

***

MEKTUP 

Pek muhterem yetkili,

Öncelikle sizin şahsınızda, yayınevinizin hediye olarak gönderdiği Risale-i Nur Külliyatı için çok teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu, yaraya merhem olduğunu tahmin edemezsiniz. Allah ebeden razı olsun.

...

Rabbim’in siz kardeşlerimi Üstad’ın, göndermiş olduğunuz Sözler’in 176. Sayfasında (13. Söz 2. Makam’ın haşiyesi, 3. Nokta.) bahsedilen “Mahpuslara yardım edenler.” zümresine ilhak etmesini niyaz ederim. Allah’a emanet olun.

Ahmet BİLGİN, 

T Tipi C. İ. K, Mersin

Not: İsim ve adres değiştirilmiştir. 

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide de OHAL yetkisi

    Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Smith İsrail'i eleştirdi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    ''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

    Soğuk algınlığına bitkisel çözümler

    Harem-i İbrahim’i koruyun

    'Zamlar 2019 yılı için iptal edildi'

    Hızlı kilo verdiren diyetlere uyarı

    TOKİ mağdur ediyor

    ‘Şeb-i Arus’ tescillendi

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    📷

    Akıllı Tahta

    Çocuk suçlular ikiye katlandı

    EYT yine AKP-MHP’ye takıldı

    Maaşlara enflasyon zammı gelecek mi?

    ABD düşünce kuruluşu uyarıyor: Çare daha az tüketmek

    Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor: Filistin özgür olmadan Güney Afrika özgür sayılmaz

    536 yılında peş peşe gelen musibetler birer ilahi ikaz niteliğindeler

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ihlallerine artık “dur” denilsin
    Genel

    Ekonomide de OHAL yetkisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalancıları susturan belgeler konuşuyor
    Genel

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    Genel

    TOKİ mağdur ediyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçim sürecinde kutuplaştırma...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.