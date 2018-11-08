3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da ikinci Yeni Asya Türkiye Temsilcileri toplantısını yaptık.

Türkiye’nin birçok yerinden çok şevkli bir katılımla çok güzel bir toplantı oldu. Ana gündem maddeleri ekonomik maddelerdi. Temsilcilerimiz gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini uzun uzun anlattılar. Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde yapılan TOPLU KİTAP ALIMI KAMPANYASINA bütün vilayetlerin katılmasının teşvik edilmesine karar verildi. İmar Barışı dolayısıyla gazete binamızın da bu imkândan faydalandırılmasına karar verildi. Bu kararlarımızı gerçekleştirmek için Rabbimiz inayetini üzerimizden eksik etmesin inşaallah.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

*

MEKTUP

Selâmün aleyküm Hasan Muharrem Ağabey;

Göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldık okuduk. Bize göndermiş olduğunuz mektubunuzda teselli babında yazdığınız hadis, âyet ve tavsiyelerinizden dolayı Allah ebeden razı olsun. Yazmış olduğunuz bu güzel mektup sadece beni değil koğuşumdaki diğer arkadaşlarımı da ziyadesiyle memnun etti. Özellikle ailelerin bile bizlere arkasını döndüğü bu zamanda sizin gibi değerli insanların bizlere sahip çıkıp, yanımızda yer almanız, takdire şayan ve unutulmayacak bir destektir. Bu sebepten dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Göndermiş olduğunuz kitaplar elime ulaştı. Ben ve arkadaşlarım bu kitaplardan inşallah istifade edeceğiz. Özellikle size daha önce göndermiş olduğum mektubumda PDR mezunu olduğumu belirtmiştim. Alanıma yönelik 3 kitap göndermişsiniz. Dr. Kenan Taştan Hocamızın kitabını çok beğendim. Arkadaşlarım da beğendi. Altını çizerek okuyoruz. Diğer kitapları zaten sürekli okuyoruz. Bir arkadaşıma İbrahim Özdabak Bey’in karikatür kitabını gönderdiniz. Kitap elden ele dolaşıyor. Genç Yorum, Bizim Aile, Köprü dergilerini severek takip ediyoruz. Çocuğu olan arkadaşlarımız Can Kardeş dergilerini çocuklarına hediye ediyorlar. Yeni Asya gazetesini hâlâ alamıyoruz. Sürekli yazmamıza rağmen verilmiyor.

Bu sıkıntılı günlerden sonra inşallah ziyaretinize gelmek istiyorum. Değerli vaktinizi bize ayırıp, mektuplardaki isteklerimizi karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah ebeden razı olsun.

Çalışmalarınızda Allah (cc) kolaylıklar versin. Sizler gibi değerli insanların duâsını da almak dileğiyle. Allah’a emanet olun…

Mehmet YILDIZ, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, A-14 Koğuşu

İsim ve adres değiştirilmiştir.

Bizimle İrtibat için:

(0532) 471 53 52