Biz Yeni Asya ailesiyiz

Yılların söndüremediği, hadiselerin öldüremediği bir mefkûrenin adıdır Yeni Asya.

Söylenecek her şey söylendi, yazılacak her şey yazıldı zannedilmesin. Onunla ilgili, ona dönük, ona dair her şey, hep bir anafor olacak, belki de bir hidroelektrik santrali olup coşkunluğuyla aydınlatacak, ilelebed payidar yapıp payidar kalacak inşallah.

Nedir bu kadar yaşananlar, yazılanlar? Neden Yeni Asya bu kadar önemli? Bir gazete olmanın ötesinde nesi var? Ne gibi hasletlere haiz? Nedir amacı, ne için mücadele eder? Hatta mücadele eder mi? Neler ister, nasıl ister, isterken ne der, hangi dili kullanır? Kullandığı dilini, üslûbunu nereden alır? Kimin için konuşur, kimin hissiyatını seslendirir ve dillendirir? Dillendirirken korkar mı, çekinir mi?

Yeni Asya yarım asırdır atan bir kalp, işleyen bir beyin, ayakta bir irade, şuurlu bir idrak… Demokrasinin zembereği, sigortası… Yeni Asya bu millete, siyasete, ülkeye hep nefes aldırmış, can vermiş, ruh katmış. “Fitne hep alttan işler. Yüzeye çıktıkça kaybolur, tesirsiz kalır” hakikatince fitnelere karşı gözü açık, hüşyar ve müteyakkız olmuş, oluyor. Dost düşman herkesin tasdikidir ki, Yeni Asya’nın öngördüğü herşey oluyor. Fırtınada kalmışlara ışık tutan deniz feneri neyse, hadiseleri okuyamamış, doğru yorumlayamamış topluma da Yeni Asya o. Çünkü Yeni Asya bir gazete olmanın ötesinde, yarım yüzyıllık birikim, tecrübe ve kanaatin kesilmez nefesi, boğulmaz sesidir. Risale-i Nur gözlüğüyle hadiselere bakmanın, yorumlamanın destanını yazmış, Üstadın soluğunu medyada dalgalandırmaktadır. Yeni Asya’yı sadece bir gazete olarak görmek çok sığ kalır, yüzeysel olur. O bir ruhun vücududur, vücudun kalbi, kalbin gümbür gümbür sesidir.

Yeni Asya topyekûn bir ailedir. Kalbi haktan yana olan, hakikatlerden geçen her şahsın uğradığı bir ailedir hem de. Öyle bir aile ki, ayrılığın kalpleri tutmadığı, tutuşturmadığı, muhabbet ve uhuvvet ortamının yüreklerde yâr olduğu, yaş farkının gözetilmediği bir aile… Fikirleri ifade etmede, hür düşünme zemininde kendini bulabilme ve yaşayabilmede, karakterini, şahsiyetini tahdit etmeden yapabileceklerini göstermede emsalsiz bir aile, bir yürek, ruh Yeni Asya.

İnsan yalnızca ailesinde açar düşüncelerini samimî olarak. Sadece ailesinde ivazsız, temennasız yaşar duygularını. Aile sorunlarını yine ailesiyle çözer, sevincini ve mutluluğunu ailesine açar, paylaşır. Yeni Asya ailesi, aile değerleriyle mutlu olan, ferdî değil evrensel düşünen, resmin her yerine bakabilen ve küçük hesaplar peşinde koşmayan bir camia. Eğer Yeni Asya’yı konuşup neler yaptığını anlamaya çalışacaksak, önce buradan bakmalı, dost-düşman herkesin üzerinde birleştiği özelliklerini anlamaya çalışmalıyız.

Yeni Asya, bir sevdaya isim, bir camiaya resim, bu millete selâmetli bir liman olmanın ötesinde, siyasî manevraları okuyabilme, öngörebilme ve çareler sunabilmede de bir eşi daha olmayan bir birikim. Hani “duâyen” diye bir tabir var. İşte Yeni Asya bir duâyendir. Demokrasi ve insan haklarına vurgusuyla, insanî değerler konusundaki hassasiyetiyle, hakkın ve haksızlığın kimliğine bakmamasıyla, ortak değerlere çağırması ve orada buluşturmasıyla, medâr-ı nizâ mevzulara evrilmemesiyle zirve olmuş, zirvede kalmış bir duâyen hem de.

Ferdileşen ve kendini yitiren insanlığa, kendi olamamış, kendi kalamamış, kendini bulamamış insanlara kendilerini ifade etme yeri, istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracakları bir düzlem olan Yeni Asya, ütopik hülyaların değil, realist gerçeklerin var olma alanı olmuş ve olacaktır. Hedefi, gayesi, amacı, mâyesi, fikri hür, vicdanı hür, imanı hür nesiller yetiştirmek, hiçbir hegemonyaya teslim olmayan irade ve şuur insanları birlikteliği oluşturmaktır. Hakkını bilip hakkından tecavüz etmeyen, hukuka ve demokrasiye saygıyı şiar edinmiş, asayişin manevî muhafızı bu insanlar, elbette Risale-i Nur’un verdiği terbiyeyle vicdanlarına bir yasakçı koymuş, hiç kimseye değil sadece Rabbine karşı kendini sorumlu bilmiştir.

Yeni Asya’yı anlamak, okumak, algılamak isteyene söylenecek çok söz var. Her bir ferdinin, okurunun ailenin bir üyesi olarak değer gördüğü, muamele edildiği bu ailenin, hayatımıza, ülkemize kattıkları herkesin malûmu. Hürriyet, cumhuriyet, adalet, hak, hukuk ve demokrasi gibi umumî değerlerin, herkes için ortak değerler olduğunu defaatle hatırlatması, her türlü takdirin üstünde bir diğer hususiyeti..

Yeni Asya, çölde kalmışların aradığı vaha. Yapılamayanların hayata geçirilip yaşandığı bir camia. Samimî, halis, önyargısız fikirlerin toplanma alanı. Bunca yıllık güçlü okuruyla şuurlu bir yürek, sağlam bir duruş, dostlara emniyet, düşmanlara korku salan bir birliktelik, kutlu bir aile.

Bu aile ilelebed yaşasın, sesi ve sözü yükselsin, yükseltsin Rabbimizden niyazımız. Rabbim tevfiğini refik eylesin.