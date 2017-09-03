"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Maziyi avuçladım

Havva Küçük KONUR
03 Eylül 2017, Pazar
Bir dünya kayboluyor ufkumdan.

Bakışında nazarların kör olduğu, anaforunda hissiyâtın kaybolduğu bir dünya gidiyor sonsuzluğa. Hâlesinde eriyorum, ufkunda kayboluyorum, bakakalıyorum ardından. Sûreti yansıyor aynama, aynalarıma. Ardında bıraktığı yollar, kaldırımlar geliyor önüme. Dünyası dünyama değiyor, dalgalandırıyor içimin dehlizlerini. Vücudum bir zelzeleye tutulmuş gibi titriyor avuçlarımda. Acıyı yaşıyorum bütün zerrelerimle, hasreti sonra. Kayboluyor gölgesi, kararıyor dünyam.

Keskin bir gözyaşıyım bugün. Mazi ellerimde küçük bir oyuncak. Anılar geliyor önüme tek tek. Evirip çeviriyorum sessizce, yaşlarıma mani olamayarak. Yollar gitmişim, kaldırımlar yürümüşüm, ağlamışım karanlık sokaklarda. Arkadaşlar, dostlar biriktirmişim; içimde, kendimde, ruhumda… Azizmiş yıllar, kıymetliymiş. Heybemiz geniş, ufkumuz ince bir çizgiymiş. Bir çocuk görmüşüm sokakta oynayan. Sevinmişim. Kesme kayalı yollarda, yokuşlarda düşmüş hayalim. Güneşe hasret kalmış, bulutları özlemişim. Denizi izlemiş, fırtınalar söndürmüşüm bağrımda. Deniz ufkunu açmış, gönlünü, hicranını sonra. Dertleşmiş benimle, dinlemişim usûlca.

Yeni bir hayata merhaba demişim. Yeniliklere, yeni sayfalara, tazeliklere… İlk defa anneliği tatmışım, yavrumun yumuk yumuk gözlerine bakarak. Onun adım adım büyüyüşünü izlemişim hasretle. Kuşları göstermişim; gökyüzünü, yıldızları, denizi, dalgaları… Küçük çakıl taşları vermişim ellerine. Denize atsın ve kendi dalgasını kendi oluştursun diye. Beraber el sallamışız Karadeniz’in batan güneşinin ardından. Yağmurda, fırtınada, karda çıkarmışım dışarıya. Yağmuru yüreğinde, fırtınayı yüzünde, kar tanelerini ellerinde tutsun diye. Soğuğu hissetsin iliklerinde, soğuyan yüreklere bigâne kalmasın diye. Ağlamışım onunla, gülmüşüm, heyecanlanmışım, üşümüşüm…

Başka kapılar, başka yürekler görmüşüm. Başka diyarlar, başka şehirler seçmişim. Her yer yeni yürekler hediye etmiş bana. Her şehir yeni sayfalar açmış ufkumda. Kiminde durulmuş, kiminde coşmuşum. Kiminde yürümüş, kiminde koşmuşum. Kiminde elimden tutulmuş, kiminde yalnız kalmışım. İnsanlar şehirlere kendini taşımış, şehirler insanlaşmış, ummanlaşmış. Her şehre damgasını vuran Nur dostlar, Nur insanlar olmuş. Her şehrin hikâyesini Nurlandıran, onun yoluna gayret eden, yol yürüyen insanların varlığı olmuş. İnsanlar Nurlanmış, yolları, kaldırımları Nurlandırmış; ışıkları, karanlıkları, şehirleri…

Dostlarım çalmış kapımı. Gözlerinde umudu, mutluluğu, sevgiyi seyrettiğim dostlarım… Şehrin her karışına ayrı iz bırakmış, her caddesine ayrı anı koymuşuz. Yokuşlardan yürümüş, kaldırımlar geçmişiz Nur derslerine gitmek için. Üstadımızı anmış, dersine oturmuş, Sadakte demişiz birlikte. Müdavele-i efkâr çatısında hararetlenmiş, durulmuş hissiyâtımız. Nur alıp Nur vermişiz, muhabbet ve uhuvvetin şahikasına uçmuşuz birlikte. Dakikalar, saatler Risale-i Nur’la güzel.. Seneler, mevsimler dostlarla, derslerle güzel..

Nisyana müptelâ insanın her ânı kalmıyor zihninde. Her ânına ortak olan, paylaşan şahitleri olmasa, hatıralar tazelenmese belki unutulacak her şey, hatırlanmayacak bir daha. Gönüllerde hoş bir seda bırakıp mazi mezaristanına göçecekler. Neyse ki Allah’ın yoluna nezredilmiş dakikalar, kaybolmuyor. Neyse ki Hak yoluna atılmış adımlar yitmiyor. İyi ki ahiret var dedirtiyor umutla ve heyecanla.

Teknoloji pek çok ânımızda yanımızda oluyor artık. Fotoğraflara bakmak bir nebze dindirse de mazinin hasretini, yetmiyor. İnsan tekrar görmek, yaşamak istiyor. Görmek, koklamak, hatta dokunmak… Dostlarına sarılmak, hem-dem olmak, maziye yolculuğa çıkmak…

Geceyi avuçladığım, karanlığı hicranıma katık yaptığım şu dakikalar, işte elimde kalanlar.. Şimdi’m, şu ânım, şu zamanım… Maziyi taşıyorum ellerinden tutarak. Geleceğe umutla bakıyorum. Şimdi’ye hem mazi, hem müstakbel yağıyor sağnak sağnak. Altında ıslanıyorum.                                                                                             

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    187. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü

    Türkiye, Ukrayna'ya mağlup oldu

    Tatilinin ilk 8 gününde acı ve ağır bilanço: 86 ölü, 384 yaralı!

    Millilerden potada ilk galibiyet

    Hukuki sıkıntıları görelim artık

    Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı açıklandı

    Referandum sorunları bitirmeyecek

    Lobiciler çare arıyor

    Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok...

    Vatansız Müslümanlar: "Asırlardır çektiğimiz acılar son bulsun"

    ''Kanal İstanbul'' projesi ile ilgili yeni gelişme

    Yürekleri acıtan bilanço açıklandı!

    Fırsat mı çıktı?

    Nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı

    Siyasi partilerin bayramlaşmasında ön plana çıkan konu...

    Ölü sayısı 60'a yaralı sayısı ise 437'e yükseldi!

    2 milyonu aşkın Müslüman, hacı oldu...

    CHP'li Vekil Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevlerini tıka basa

    Geniş bir alanda hissedildi: Rodos açıklarında deprem!

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tesbitler yanlış mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP mi aldandı, millet mi aldatıldı?
    Genel

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü
    Mü'mine GÜNEŞ

    Öyle bir mektup ki!
    Faruk ÇAKIR

    Yerli ve millî insafsızlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Burhan Cebeci

    Prof. Dr. A. Ziya Karakılçık’ın ardından... Can gardaşımızı ahirete yolcu ettik
    Cemil Sait

    Biz Üstadımızdan böyle öğrendik
    Halil KARTAL

    Yeni Asya ve Nur Hizmeti
    Merve İRİYARI

    Bayram ziyareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.