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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ramazan sahurdur

Havva Küçük KONUR
13 Haziran 2017, Salı 00:32
RAMAZAN DEYİNCE

Geceye karanlığı, karanlığa şiiri işledim. Bir nota gibi sessiz gökyüzünü, karanlığıyla, sükûnuyla sonsuzluğa gönderiyorum. Bir yed-i imdad inene, dest-i kudret kaldırana kadar…

Ramazanla donanan gündüzler ve geceler gönüllerde sükûn buldu. Ramazana kapı açan zaman dilimleri, kudsi tohumlar hükmüne geçip ebedileşti, ebedlere uçtu. Gündüzümüze oruç değdi, gecemize sahur.. Bir mâ-i Nisan’dı evlerimize yağan. İyilik, güzellik, ahlâk-ı seniyye indi semadan. Hiç geçmemiş, geçememiş gibi zaman, geçen Ramazandan. Nerede bıraktıysak oradan devam ediyor gibi.. On bir ay önceki gibi.. Gülümsüyor bize sımsıcak, içten, yeniden.. Bizi hiç bırakmamış gibi…

Sahurun bereketi siniyor hayatımıza. Vaktimize, ömrümüze, mukabelemize, hatmimize yağıyor. Islanıyoruz Rabbimizin rahmetiyle, gülümsüyoruz. Gecemiz değişiyor, veçhesini değiştiriyor sanki. Sebepsiz gülümsediğiniz zamanlar vardır hani. İşte o dilimlerdeyiz, seyyâledeyiz... Çocuksu sevinçler gelip konduruluyor simalara. Sevinç açıyor, gül deriyoruz gecelerden. Sümbülleniyor, meyve veriyoruz şevkten, azimden..

Sahurun mahmurluğu, tatlı telaşesi, çocukların uykusu, yanan lambalar, ışıklar; sesi çıkan davullar, davulcular…

Sahur gaflet tabakatı altında yatan ruhlarımızı uyandırdı. Sessizce karanlık koridorlarda bekleyen gecelerimizi canlandırdı. Hüzünlü, gamlı, yalnız zamanlarımıza ünsiyet verdi, neşelendirdi. Dostlar oldu etrafımızda, enis yârenler oldu. Neşvenin gülünü kokladık, huzurun şerbetini içtik, sükûnun muammasında eridik.

Sahura, yaşattıklarına, gecesine, sessizliğine merhaba!

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  • Ramazan Çalışan

    13.06.2017 02:47:41

    Güzelik fark edilir,hissedilir ve yaşanırsa lezzetine varılır. Ramazana kapı açan zaman dilimlerinin, kudsi tohumlar hükmüne geçip ebedileşmesi, ebedlere uçması,Bir mâ-i Nisan gibi evlerimize yağması,Çocuksu sevinçleri gelip simalara kondurması,Sessizce karanlık koridorlarda bekleyen gecelerimizi canlandırıp,gaflet tabakatı altında yatan ruhlarımızı uyandırıp,Neşvenin gülünü koklamayı, huzurun şerbetini içmeyi, sükûnun muammasına ermeyi fark ettik yazınızda.Şimdi Ramazan bıraktıgımız yerden,On bir ay önceki gibi, Gülümsüyor bize sımsıcak, içten, yeniden.. Bizi hiç bırakmamış gibi…

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