"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Üç nokta (...)

Havva Küçük KONUR
14 Ekim 2018, Pazar
Eriyor hissiyâtım damla damla, akıyor. Katreler ummanlaşırken, umman damlaya sığıyor. Ve bir sürûrun ipuçları dokunuyor usûlca.

Söylenemeyenler, yazılamayanlar o kadar çok ki.. Karşıda hissedilen, tedayi eden bu engin mânâların izdüşümü belki. Sessizliğin sesini duyanların kalbi, daha bir heyecanla çarpar. Suskunluğun anlamını göze bakıp gönlü görenler bilir. İşte öyle bir şey... Susmak, susmanın ortamında uçuşan binbir kelimenin, cümlenin yazıya dökülebilmiş, kaleme yapışmış, sirâyet edebilmiş hâli, üç nokta...

Üç nokta, gözyaşlarım...

Hani vardır, yaban duyguların kalbi incittiği durumlar... Varmanın, olmanın imkânsızlığı ile olamadığın zaman dilimleri... Gözyaşının bazen sessizce yanağından süzüldüğü, ama çoğunlukla içine akan, akıttığın tarafları... Binbir rengini fark edersin içine akanların. Binbir hâli arz-ı endam eder içinde, yüreğinde... Buruk bir tebessümle karşılarsın onları. Acı bir hüzün oturur yüzüne. Ufka dalar gözlerin, anlamsızca. Kalbî kederin duruyordur, ama ifade edemezsin çoğu kez. Ve üç damla gözyaşı niyetine üç nokta koyarsın. Ağlayamadığın, anlatamadığın, aktaramadığın duygularına mezar taşı mahiyetinde üç nokta...

Üç nokta, sessizliğim...

Bahar gibi gelir herşey bazen. Hüznünü koyu karanlığında saklarsın da, yüzünü güldürmeye çalışırsın. Gülmek, tebessüm etmek iyi gelir çoğu kez. Hüznün yüzüne gülersen, onun da sana güleceğini düşünürsün. Hani Üstadın;

“Tevekkül ile belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün.

O güldükçe küçülür, eder tebeddül.”

dediği gibi..

Pekçok duyguyu saklı hazinelerinden çıkarıp aynı anda yaşamak istersin de, bir türlü karar veremezsin hangisi olacağına. Sessizliğindir devreye giren. Ne coşku’n tamdır onda, ne heyecanın, ne hüznün, gözyaşın... Yarım duygular tatmin etmez seni. Tam olmayanla eğleşmez ruhun. Bir anafor gelir gökten, kalakalırsın. Sen nesindir ki, hangisisin? Bütün soru işaretleri hücum ederken beynine, üç tanesini seçersin yalnızca. Karşıya meçhul, sana malûm üç taneyi... Soru işaretlerinin üstünü silersin, üç nokta kalır geriye. Soruların, sorunların, sebeplerin anlaşılmasın der, koyarsın üç noktanı.

Üç nokta, karanlığım...

Sessizliğin, suskunluğun milyonlarca hâli, gece çıkar düştüğü yerden. Başını uzatır saklısından, gizlendiği yerden. Uyku bilmeyen gözler, karanlıkta ağlar acılarına. Gözyaşlarının rengi karanlıkta görünmez çünkü. Acıdan buruşan, ıztırabından inleyen simalar karanlığı kendine dost eder. Hicâb eder, ar eder aydınlığı üzmeye. Nahif gönüllerin hüznü taşıma şekilleri de nahiftir. Kimseyi kendileriyle meşgul etmek istemezler. Gecedir, sessiz ruhlara arkadaş, yoldaş... Gecedir, karanlığıyla seni saklayan, koruyan... Karanlığın halini ruhuna eş kaynatan sükût, hep bir ince yer bulur sızısını damıtacağı. Hep yeri vardır ruhun, karanlıkla yanyana geleceği.. Söyleşmeleri, halleşmeleri bundandır. Sessizce mırıldanışları... Kimseye duyurmazlar, kimseyle paylaşmazlar. O yüzden üç nokta koyarlar, perde niyetine. Gizlidir sırlar, hâller, düşünceler, hâlleşmeler mahiyetinde.

Üç nokta, sükûnum...

Bir âb-ı hayatın eriyik halinde içimize sızışı, şırıltısı, nahifliği, yumuşaklığı mesabesinde bir hâl bu. Üzerinizden bir bulut geçmiş de, sizi arındırılması gereken herşeyden arındırmış gibi. Eksiklerinizi tamamlamış, fazlalıklarınızı törpülemiş gibi. Ve siz olması gereken hâlinizle, olmanız gereken yerdesiniz. Sonsuzluğun başında, kapısında... Herşey var, herkes var etrafınızda. Ama siz öyle bir yerde, öyle şeyler bulmuşsunuz ki, bunlar bana yeter deyip bakmıyorsunuz başka bir şeye. Tatmin olmuşluğun şahikasında, sonsuzluğa kanat çırpışın tam orta yerindesiniz.

O’nu bulsan her matlûbunu buldun. Hadsiz korkulardan, minnetlerden kurtuldun dediği gibi Üstadımın, Bir’e bakmış, Bir’i görmüş, Bir’le dolmuş bir insicamın, sınırlara ve sınırlılara razı olması düşünülebilir mi? Kendini, varlığını, keyfiyetini tanımlayabilmiş bir ruhun, başıbozukların peşine takılması mümkün mü? Sonsuzluğun gönül bahçesinde, çiçekler arasında gezerken, ayağınıza takılır üç çiçek. Alıp koklayacağınız, toprağında aydınlık umutları sulayacağınız, her musîbete dayanıp şahlanacağınız bir menba bulduğunuzu görür, sevinirsiniz. Bu üç çiçeği de onların hatırasına koyarsınız üç nokta olarak.

Siz üç nokta koyarsınız, ama görenler sonsuzluğa kanat açar, ümitle gerilir, şevkle parlar yürekleri. Herşeye rağmen...                 

 

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlişkiler bir anda düzelmez

    Trump'tan Suudi Arabistan itirafı

    Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

    Trump, Brunson'u Beyaz Saray'da ağırlıyor

    ABD'li yetkili Taliban temsilcileri ile Katar'da görüştü

    Afganistan'da seçim mitinginde patlama

    Pakdemirli'den ilginç 'tarım' açıklaması: Tarım eşittir savunmadır

    Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: Tak, tuk, tuk

    Erdoğan'dan Trump'ın Brunson teşekkürüne cevap

    Trump, Brunson için Erdoğan'a teşekkür etti!

    Suudiler de ‘dış mihrak’ dedi

    Emekli Korgeneral Pekin: Kaşıkçı olayının planlayıcısı MOSSAD

    'Gazze ablukası kalkıncaya kadar gösteriler devam edecek'

    Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini hazineye devredeceğiz

    Almanya'da onbinler ırkçılığa karşı yürüyecek

    'Kaşıkçı öldürüldüyse Suudi Arabistan'a ağır cezası olacak'

    İran'dan ABD ile krizde diplomasi vurgusu

    Filistin'de zeytin hasadı çileye dönüyor

    Koalisyon güçlerinin Suriye'de beyaz fosfor kullandıkları iddia edildi

    Yargıtay başkanı Cirit'ten yargıda 'güven' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye: Dünyanın en iyi saklanmış sırrı”
    Cevher İLHAN

    “Suçun şahsîliği”nde çifte standart
    Genel

    İlişkiler bir anda düzelmez
    Osman KOYUNCU

    Vav harfi üzerine bir yorum
    Faruk ÇAKIR

    Arabası arızalanmayan bir başkan yok mu?
    Genel

    Aa Papaz kaçtı!..
    Adnan NACİR

    Enflasyonla Mücadele
    Cahit ÖZPINAR

    Konuşma ve gülme âdabı
    Cevher İLHAN

    Nurcuların faaliyetleri gizli değil, açık ve legaldir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.