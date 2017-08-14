"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Müfteriliği meslek edinenler

Hüseyin GÜLTEKİN
14 Ağustos 2017, Pazartesi
CHP’nin yaptığı adalet yürüyüşü ile milyonlarca mağdur ve masumların problem ve sıkıntılarına tercüman olması karşısındaki yine Yeni Asya’nın tavrını, duruşunu anlamayan veya anlamak istemeyen çevreler iftira ve karalamalarına devam ediyorlar.

Şartlar ne olursa olsun haksızlığı, hukuksuzluğu kim yaparsa yapsın, istibdadı, zorbalığı kim yaparsa yapsın, bedeli ne olursa olsun buna karşı çıkmayı; demokrasiyi, hangi ideolojiden, hangi partiden olursa olsun, gerçek demokrasiyi, hak hukuk ve adaleti savunanlara taraftar olmayı Risale-i Nur’dan aldığı ders ile hakperestliği şiar edinen Yeni Asya, adaletten, hukuktan yana olan merdane duruşunu yine ortaya koymaktan çekinmedi.

Haliyle her zaman olduğu gibi Yeni Asya’nın bu doğru ve yerinde tavrı malûm çevreleri rahatsız etti. Kendileri gibi düşünmeyen her kesimi hiç çekinmeden,  “vatan haini, darbeci, PKK’lı“ olarak damgalamaktan çekinmediler. İktidarın sesi olan medya ve partiye aşık ve angaje olan malûm çevreler,  bu defa da Yeni Asya’yı CHP’nin  yanında olmakla suçlamaya başladılar.

Çektirdikleri onca eza ve cefalara karşı mahkeme müdafaalarında anladıkları dilden pervasızca cevaplar vererek meydan okuyan Üstad Bediüzzaman’ın dâvâsını dâvâ edinen, şartlar ne olursa olsun, tahakküm ve istibdat kimden gelirse gelsin karşı çıkan ve bu güne kadar ağır bedeller ödeyen ve halen ödemekte olan Yeni Asya’yı CHP’ye destek vermekle suçlamaya çalışmak müfterilerin karalama ve iftiralarından başka bir mana ifade etmez.

Tarihî süreçte istibdatlara ve keyfiliklere karşı şimdi demokrasi havarisi kesilen bir çok kimse ve kesim “sus-pus” kesilirken Bediüzzaman ve talebeleri sürgünleri, zindanları göze alarak zalimlere, müstebitlere karşı mahkeme salonlarında din-i mübine yapılan saldırılara karşı savunma yaparak, cihad-ı maneviye bayrağını dalgalandırıyorlardı.       

Yakın tarihte de şimdiki iktidarın mazideki partilerinin genel başkanı merhum Erbakan’ın; ”bunlar namaz kılmayan solcu kardeşlerimizdir” diyerek koalisyon ortaklığı yaptığı malûm partinin faal elemanlarından olan ve çıkardıkları anarşi ve terör dolayısıyla çeşitli cezalara çarptırılarak hapishanelerde yatan bir çok militanın af edilmesi için el kaldırırken Yeni Asya o zaman da  istibdatlarına karşı çıkarak, hak, hukuk ve adalet mücadelesi veriyordu.

Çok enteresandır geçmişte o partinin yaptığı hukuksuzlukların, adaletsizliklerin aynısını veya benzerini maalesef şimdiki iktidar yapıyor. Yani roller yer değiştirmiş oldu. Sorgusuz sualsiz bir çok insan işinden, aşından, eşinden, çoluk çocuğundan ediliyor.. Ne ile suçlandıklarını dahi bilmeyen binlerce insan hapishanelerde yatıyor.

Yine çok enteresandır bu güne kadar kanunsuz ve keyfi uygulamalarla nam salan malûm parti şimdi uygulanmakta olan keyfiliklere, zorbalıklara, zulümlere karşı hak, hukuk, adalet diyerek yollara düşüyor. OHAL’e son verin diyor. Gerçek suçluları bulun diyor. Masumlara mazlûmlara dokunmayın diyor. Kurunun yanında yaşı yakmayın diyor. Parlamenter sistemi dışlayan “tek adam” şeklindeki idareye hayır diyor. Yani daha doğru bir ifade ile bu parti bilerek veya bilmeyerek konu ile ilgili olarak Bediüzzaman’ın yıllar önce devlet idaresiyle ilgili olarak dile getirdiği ikaz ve tavsiyeleri savunuyor. Başka bir ifade ile malûm parti Yeni Asya’nın öteden beri Risale-i Nur’dan referans alarak her dönemde ve bu günde savunmaya devam ettiği fikir ve düşüncelerin savunuculuğunu yapıyor. Yani karalamayı meslek haline getiren bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi Yeni Asya malûm partinin saflarına katılmış  değil.             

Okunma Sayısı: 1886
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • özkan

    14.08.2017 20:26:34

    Allah sizden razı olsun

  • Hasan unlu

    14.08.2017 12:38:53

    Helal olsun yeni asyaya. Dogru be Hakki kimin soylediginin ne onemi var. Hak haktir. Herkesi kendileri gibi bilen mufterilerin ezberi bellidir. Allah bu imtihanlardan ne murad ediyor.! Dunku chp hurriyet ve adalet derken, dunki magdurlarimiz ikdidar ve guc sarhoslugunda zulmediyor. Allah muhlet veriyor. Omrumuz yeterse neler olup bitecek gorecegiz.

  • Abdullah

    14.08.2017 12:30:58

    yeni asya camiasından hiç bir kimse davasını bir büfeye satmadı.yeni asya camiasından hiç bir kimse davasını bir yemekhaneye satmadı.yeni asya camiasından hiç bir kimse davasını turizm acentasındaki bazı teşviklere hiç satmadı.Yeni Asya camiasından hiç bir kimse üstadına pot kırdırmadı.Yeni asya camiasından hiç bir kimse Risale-i Nur eserlerinin ulus devletinin inhisarına vermek için hainane bir çabanın içinde olmadı.Yeni asya camiasından hiçbir kimse dün dediğini bu gün inkar etmedi,Yeni Asya camiasından hiç bir kimse hiç bir dönemde cüzi bir menfaat elde etme uğruna soru işareti gibi eğilmeye tenezzül etmedi......elbette bu sadakate sahip olanları müdahinler,dalkavuklar tabasbus içinde olanlar sevmezler hüseyin hoca

  • Abdullah TUNÇ

    14.08.2017 10:37:51

    Ağzına sağlık sevgili hocam.His,fikir ve düşüncelerimize tercüman olmuşsunuz.İfrat ile tefritten uzak bir yazı döşemiş siniz.Cesurane yazmışsınız.Gerçekleri dile getirmişsiniz. Müfterileri doğru tarif etmişsiniz.Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.