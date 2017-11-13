Yollar neden ayrıldı?

Öğrencilik yıllarında Yeni Asya Gazetesi vasıtasıyla Nur hizmetleriyle tanıştığını ve bu hizmet süresi boyunca bu camianın çeşitli hizmet birimleri içinde aşkla şevkle çalıştığını beyan eden bu dostumuzun son zamanlarda dost meclisindeki sohbetlerindeki isteksiz, soğuk ve tedirginlik hal ve tavırları dikkatlerden kaçmıyordu.

Derken beyefendi sohbetlere gelmeyi iyice seyrekleştirdi ve nihayet camia ile olan yirmi yıllık irtibatını kesiverdi.

İrtibatı kesmenin başka sebepleri olsa da bu dönemde siyasî iradenin kendisine bir lütuf olarak bahşettiği makam mevkiyi muhafaza ve siyasilerin hışmına uğrama ihtimalini göz önünde bulundurma olabilir diye düşündük.

Bizimle olan beraberliğinin epeyce bir geçmişi olan diğer bir dostumuzda yine sohbet ortamındaki soğukluğu, tedirginliği ve zaman zaman cemaatin dolayısıyla gazetemizin siyasî yönündeki görüş ve tercihlerine yönelik gereksiz ve inandırıcı olmayan tenkitlerinin arka planında yine siyasî iradenin kendine sunduğu makamdan dolayı olduğunu ve bu dostumuzun bu ve benzeri sebeplerden yıllara dayanan dostluklara son vermesine yapılacak bir şeyin olmadığı kanaatine vardık.

Lise döneminde iken camiamızla tanışan oldukça faal, şevk dolu bu kardeşimiz bir büyük şehirdeki üniversite öğretimi döneminde siyasilerin oltasına takılınca işler değişiyor. Dersanede camia ile beraber olsa da, dışarıda hem partide aktif bir şekilde rol alınca kafası iyice karışıyor. Üniversite hayatını bitirip Malatya’ya dönen bu kardeşimizin artık siyasî iktidara tamamen angaje olduğunu, burada da siyasî faaliyetlerde bulunduğunu görünce cemaat de haklı olarak hizmetlerimizle bağdaşmayan bu arkadaşımızın bu tercihini bu tavrını kabullenemeyeceğini lisan-ı haliyle ihsas ettirdi. Daha sonra da bu kardeşimiz devlet kapısında bir iş bulabilmek gayesiyle parti çalışmalarına hızla devam etti ve nihayetinde beklediği bir makam mevki olmasa da bir masa memurluğunu elde etti ve senelerce beraber olduğu camia ile alâkasını kesmiş oldu.

Yine çocukluğundan itibaren “Can Kardeş” ile büyüyen, gazete ile haşir neşir olan, hizmetin bir çok birimlerinde vazife alan bir başka dostumuz da üniversiteyi bitirip, özel işine başladıktan bir süre sonra cemaat ile alâkası olmayan hatta muarız olan insanlarla dostluk kurup, teşrik-i mesaide bulununca, belki de farkına varmadan onların güdümüne girerek, yanlış düşüncelerinin etkisiyle, senelerce savunduğu doğru fikir ve düşüncelerden çark ederek, camianın aleyhinde bazı tenkit, hal ve tavırlarda bulunarak camia ile olan irtibatını kesmiş oldu maalesef.

Kısaca çeşitli sebep ve bahanelerle bizimle yollarını ayıranların serencamları böyle. Görülüyor ki ifsat komiteleri her zaman bazılarının havf damarını işleterek, bazılarına önemli makam mevkiler sunarak, bazılarına fazladan işler bularak, bazılarının enaniyetlerini okşayarak bazılarının şan-ü şeref damarlarını tahrik ederek Nur hizmetlerinden ayırarak tehlikeye atıyorlar.

Cenâb-ı Hak hepimizi iman Kur’ân hizmetlerinden ayırmasın.